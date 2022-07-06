Андрей Алексеенко: Чтобы разгрузить Краснодар от пробок, городу нужны новые линии трамваев, дороги и школы

Андрей Алексеенко Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Глава Краснодара Андрей Алексеенко объяснил, как в городе будут бороться с пробками. Об этом мэр рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомолке» - в авторском проекте Дмитрия Михеева «Без маски».

- У вас есть план по борьбе с пробками? Чтобы не допустить вот этого транспортного коллапса, к которому Краснодар в последние годы плавно идет.

- На самом деле какого-то одного простого и универсального решения этой проблемы не существует, - ответил Андрей Алексеенко. – Все мировые столицы и крупные города ищут его и ведут эту борьбу по-своему. В Лондоне даже сделан платный въезд, в Китае крупные города ввели ограничения въезда по четным/нечетным дням. Где-то нельзя купить машину, если у тебя нет парковки. Так или иначе, везде есть какие-то ограничения и пути решения. Но пробки все равно существуют.

Краснодар не исключение. Это очень динамично растущий город. А растет население – растет и количество автотранспорта. Причем такими темпами, что эффективны могут быть только комплексные решения. Система мер. Чтобы разгрузить город, мы будем развивать общественный транспорт, в первую очередь сеть трамвайных линий.

Трамвай, уверен мэр Краснодара – не просто традиционный и любимый вид транспорта в городе.

- Трамваи в 99% случаев - это самый точный вид транспорта, - пояснил Андрей Алексеенко. – Потому что он практически не стоит в пробках, как те же автобусы. И это направление мы будем развивать. Думаю, уже в этом году будет подписано концессионное соглашение о строительстве дополнительно 71 километра трамвайных путей. Плюс, в планах закупить для новых линий еще 100 современных низкопольных трамваев. В итоге это позволит охватить те микрорайоны, где на сегодняшний день никакого альтернативного транспорта нет. Что позволит в значительной степени облегчить людям подъезд в центр города, в другие районы города.

Второе направление системной работы - строительство и реконструкция дорог.

- Есть несколько проектов. Например, восточный подъезд к Краснодару, - пояснил Андрей Алексеенко. - Он находится на контроле губернатора Краснодарского края. В нем есть краевая часть и есть муниципальная. По сути, появится еще один въезд в город. Он позволит связать между собой федеральную трассу М-4 и ул. Тихорецкую, серьезно разгрузит мосты на улице Северной и улицу Уральскую. По плану, реализация краевой части проекта начнется уже в этом году. Может быть, не в этом, но в следующем году также начнем улицу Думенко, которая соединит дорогу Краснодар - Темрюк с мкр. Юбилейным и тоже существенно улучшит дорожную ситуацию.

Наконец, разгрузить Краснодар призвано в том числе и строительство новых социальных объектов. Чтобы людям банально не приходилось каждый день возить детей в школу и детский сад в другие районы – а все было в шаговой доступности. Город по-прежнему – самый дефицитный в стране по количеству мест в детских учреждениях. Хотя темпы строительства рекордные.

- Яркий пример – пос. Знаменский и Новознаменский. В следующем году мы вводим в Знаменском школы на 1100 и 1550 мест, один детский сад ввели и второй на 160 мест вводим. Это позволит и разгрузить детские учреждения города, и людям не везти детей в школы пос. Лорис и в Комсомольский. Только так, комплексно, можно эту проблему решать.

Также в интервью мэра Краснодара «КП»: на чем он объезжает город (и это не автомобиль), где можно встретить Андрея Алексеенко в 5 утра и как он общается с Сергеем Галицким.

Еще мэр рассказал о себе, о семье, откровенно и «без маски». Смотрите большое интервью Андрея Алексеенко «Комсомолке» на нашей странице во ВКонтакте и на Ютуб.