«Это не ветка, а бревно»: мать с двухмесячной дочкой попали в реанимацию после падения сучка сухой березы в Краснодаре

Бревно разбило голову женщине и оцарапало ребенка

37-летняя краснодарка с двухмесячной дочкой выходили из подъезда на прогулку по улице Колхозной в Краснодаре вечером 5 июля. В этот момент на головы им внезапно прилетела огромная ветка.

- Женщина разговаривала по телефону, малышка была в коляске, - рассказывают жители дома. - У матери пошла кровь, собрались люди и вызвали скорую.

Врачи увезли и малышку, и ее маму в больницу.

- Женщина и ее 2-месячный ребенок находятся в тяжелом состоянии, - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - Проводится проверка.

К слову, прокуратура Центрального округа тоже начала проверку. Предварительно уже известно, что сухое дерево березы никто не спилил, несмотря на его состояние.

- В ходе проверки будет дана оценки действиям уполномоченных органов, а также управляющей компании, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры реагирования, - сообщили "КП"- Кубань" в ведомстве.

К счастью, позже стало известно, что травмы ребенка не вызывают опасений врачей. У девочки лишь небольшие ушибы и царапины. А у ее мамы серьезная травма головы.

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