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Происшествия6 июля 2022 6:59

Мать и двухмесячного ребенка придавило упавшее дерево в Краснодаре

Они госпитализированы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Проводится проверка

Проводится проверка

Вечером 5 июля на женщину и двухмесячного ребенка в Краснодаре упало дерево. ЧП случилось на Колхозной. Оба получили травмы и доставлены в больницу.

- Вчера в 21:55 в полицию Краснодара поступила информация о том, что на улице Колхозной в результате падения ветки дерева пострадали 37-летняя местная жительница и ее двухмесячный ребенок. Их с различными травмами доставили в медицинское учреждение для оказания помощи, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в полиции.