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6 июля 2022 5:50

Вице-мэр Краснодара взяла «шефство» над семьей с ребенком-инвалидом в ДНР

Замглавы Краснодара по социальным вопросам Лилиана Егорова помогает семье из Макеевки, с которой познакомилась в соцсетях
Анна АРТЕМЬЕВА
Замглавы Краснодара по социальным вопросам Лилиана Егорова собирает подарки семье

Замглавы Краснодара по социальным вопросам Лилиана Егорова собирает подарки семье

Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Знаете, какое хобби у вице-мэра Краснодара Лилианы Егоровой? Вышивка. И по ночам, когда замолкает телефон, она ищет, где купить схемы, сидит на форумах рукоделов, общается с такими же «хендмейдерами».

- Я нашла подходящие схемы для вышивки и списалась с их автором, - рассказывает Лилиана Николаевна - Разговорились с Катей. Она посетовала на плохой интернет и извинилась, что отвечает не сразу. Я предложила поменять провайдера. На что она сказала, что это не поможет, пока все не закончится. «Что «все»?» - спросила я. Катя так буднично ответила: " Все это. Я из Макеевки". И я поняла, что эту семью мне послали свыше. И я должна им помочь.

Миша с мамой

Миша с мамой

Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

«Мишу мы не бросим никогда».

Семья Серегиных - особенная. Их 12-летний сын Миша - инвалид. Диагноз ДЦП поставили еще в раннем детстве. Предлагали оставить ребенка на попечение государства, но Катя отказалась. Эта безусловная любовь, принятие мира, при этом желание творить вокруг прекрасное своими руками покорило и замглавы Краснодар. Узнав, что у ребенка нет ни спецкровати, ни коляски для прогулок, Лилиана Николаевна обзвонила друзей и Сергей Иванов купил инвалидное кресло-коляску, а Дмитрий Павлюченко - функциональную кровать.

Оставалось только решить - как это все доставить. На помощь пришла команда кубанских предпринимателей, которые постоянно мотаются на Донбасс с гуманитарной помощью.

Они довезли груз на склад в Ростов-на-Дону и оттуда уже его переправили с колонной в Донецк.

Благотворителей Бог бережет

И вроде бы до Макеевки - рукой подать, но Донецк начали «утюжить» ВСУ. Волонтеры Юра Мезинов и Александр Крештоп никак не могли добраться до склада. Возвращаясь с похорон товарища-ополченца все-таки решили заехать за грузом и отвезти в Макеевку. Свернули с дороги на пять минут на склад и услышали, как разрывается снаряд. Прям на той дороге, где они ехали.

Волонтеры выгружают мебель для семьи Серегиных

Волонтеры выгружают мебель для семьи Серегиных

Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

- Скорее всего, мы бы там оказались, если бы не надо было заехать за грузом от краснодарцев, - рассказал волонтер Александр Крештоп. - Так что можно сказать это доброе дело спасло нас.

В итоге и кровать, и коляска доехали благополучно. А Екатерина Серегина передала парням две тысячи и попросила купить что-нибудь бойцам.

- Я отбивался как мог, - рассказывает гуманитарщик Юрий Мезинов. - Но очень уж просила взять, хотела хоть как-то поучаствовать. Я купил на эти деньги разгрузку пехотинцу.

В последний выезд краснодарских волонтеров Лилиана Егорова попросила захватить с собой для Серегиных мебель. Предприниматель из Краснодара совершенно бесплатно изготовил на своем производстве шкаф и тумбочки.

Ночью у Серегиных

Ночью у Серегиных

Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

- Постоянно переписываюсь с Екатериной, поддерживаю, когда Макеевку обстреливают, - рассказывает Лилиана Егорова. - И когда узнала, что у них в доме почти нет мебели, конечно, бросила клич. Кроме тумбочек и шкафа семье передали еще и комод и несколько больших коробок с пеленками и подгузниками от Алины Зимнуховой. Груз благополучно доехал на склад в Луганске.

Коляска Мише подошла идеально

Коляска Мише подошла идеально

Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

- Мы рассчитали логистику: первые дни развозили продукты на освобожденные территории ЛНР, а в последний день как раз спланировали развоз помощи в Донецкой Народной республике, - рассказывает организатор краснодарской гуммиссии Николай Павлов. - День был насыщенный: с утра - Северодонецк, Сиротино, в обед - Горловка, а вечером - в Макеевку надо было успеть.

Поблукав по Макеевке, ребята нашли ухоженный домик Серёгиных. Говорят, сразу поняли по цветам в палисаднике, что это он. Миша уже спал. Выгрузили мебель, передали подарки от вице-мэра лично: набор для вышивания, косметику маме и ребенку.

Комод от краснодарца Александра Зайцева украсил дом Серегиных в Макеевке

Комод от краснодарца Александра Зайцева украсил дом Серегиных в Макеевке

Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Екатерина прослезилась:

- У меня такого никогда не было. Да что уж говорить, тут ни у кого такого не было: просто не продается…. Вы знаете, я ж долгое время не знала, что Лилиана Николаевна занимает такую должность, - делится Екатерина. - Мы просто переписывались, менялись идеями вышивки. Мы, конечно, ей очень благодарны за все. И всем, кто помог. Это круговорот добра. Русского добра.

Краснодарские волонтёры с Семьей Серегиных

Краснодарские волонтёры с Семьей Серегиных

Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Уже в Краснодаре вице-мэр позвонила волонтерам и сказала, что мебель Серегины расставили, все понравилось, семья счастлива. Даже памперсы оказались самыми лучшими из всех, которые пробовали.

Замглавы Краснодара по социальным вопросам Лилиана Егорова собирает подарки семье

Замглавы Краснодара по социальным вопросам Лилиана Егорова собирает подарки семье

Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

История эта ещё, конечно, продолжится. Надеемся, встречей двух женщин с тягой к прекрасному и светлому: вице-мэра крупного российского мегаполиса и мамой особенного Миши из Макеевки.

Замглавы Краснодара по социальным вопросам Лилиана Егорова в подарок семье положила набор для вышивания и косметику

Замглавы Краснодара по социальным вопросам Лилиана Егорова в подарок семье положила набор для вышивания и косметику

Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

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