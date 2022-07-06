Вице-мэр Краснодара взяла «шефство» над семьей с ребенком-инвалидом в ДНР

Замглавы Краснодара по социальным вопросам Лилиана Егорова собирает подарки семье Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Знаете, какое хобби у вице-мэра Краснодара Лилианы Егоровой? Вышивка. И по ночам, когда замолкает телефон, она ищет, где купить схемы, сидит на форумах рукоделов, общается с такими же «хендмейдерами».

- Я нашла подходящие схемы для вышивки и списалась с их автором, - рассказывает Лилиана Николаевна - Разговорились с Катей. Она посетовала на плохой интернет и извинилась, что отвечает не сразу. Я предложила поменять провайдера. На что она сказала, что это не поможет, пока все не закончится. «Что «все»?» - спросила я. Катя так буднично ответила: " Все это. Я из Макеевки". И я поняла, что эту семью мне послали свыше. И я должна им помочь.

Миша с мамой Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

«Мишу мы не бросим никогда».

Семья Серегиных - особенная. Их 12-летний сын Миша - инвалид. Диагноз ДЦП поставили еще в раннем детстве. Предлагали оставить ребенка на попечение государства, но Катя отказалась. Эта безусловная любовь, принятие мира, при этом желание творить вокруг прекрасное своими руками покорило и замглавы Краснодар. Узнав, что у ребенка нет ни спецкровати, ни коляски для прогулок, Лилиана Николаевна обзвонила друзей и Сергей Иванов купил инвалидное кресло-коляску, а Дмитрий Павлюченко - функциональную кровать.

Оставалось только решить - как это все доставить. На помощь пришла команда кубанских предпринимателей, которые постоянно мотаются на Донбасс с гуманитарной помощью.

Они довезли груз на склад в Ростов-на-Дону и оттуда уже его переправили с колонной в Донецк.

Благотворителей Бог бережет

И вроде бы до Макеевки - рукой подать, но Донецк начали «утюжить» ВСУ. Волонтеры Юра Мезинов и Александр Крештоп никак не могли добраться до склада. Возвращаясь с похорон товарища-ополченца все-таки решили заехать за грузом и отвезти в Макеевку. Свернули с дороги на пять минут на склад и услышали, как разрывается снаряд. Прям на той дороге, где они ехали.

Волонтеры выгружают мебель для семьи Серегиных Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

- Скорее всего, мы бы там оказались, если бы не надо было заехать за грузом от краснодарцев, - рассказал волонтер Александр Крештоп. - Так что можно сказать это доброе дело спасло нас.

В итоге и кровать, и коляска доехали благополучно. А Екатерина Серегина передала парням две тысячи и попросила купить что-нибудь бойцам.

- Я отбивался как мог, - рассказывает гуманитарщик Юрий Мезинов. - Но очень уж просила взять, хотела хоть как-то поучаствовать. Я купил на эти деньги разгрузку пехотинцу.

В последний выезд краснодарских волонтеров Лилиана Егорова попросила захватить с собой для Серегиных мебель. Предприниматель из Краснодара совершенно бесплатно изготовил на своем производстве шкаф и тумбочки.

Ночью у Серегиных Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

- Постоянно переписываюсь с Екатериной, поддерживаю, когда Макеевку обстреливают, - рассказывает Лилиана Егорова. - И когда узнала, что у них в доме почти нет мебели, конечно, бросила клич. Кроме тумбочек и шкафа семье передали еще и комод и несколько больших коробок с пеленками и подгузниками от Алины Зимнуховой. Груз благополучно доехал на склад в Луганске.

Коляска Мише подошла идеально Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

- Мы рассчитали логистику: первые дни развозили продукты на освобожденные территории ЛНР, а в последний день как раз спланировали развоз помощи в Донецкой Народной республике, - рассказывает организатор краснодарской гуммиссии Николай Павлов. - День был насыщенный: с утра - Северодонецк, Сиротино, в обед - Горловка, а вечером - в Макеевку надо было успеть.

Поблукав по Макеевке, ребята нашли ухоженный домик Серёгиных. Говорят, сразу поняли по цветам в палисаднике, что это он. Миша уже спал. Выгрузили мебель, передали подарки от вице-мэра лично: набор для вышивания, косметику маме и ребенку.

Комод от краснодарца Александра Зайцева украсил дом Серегиных в Макеевке Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Екатерина прослезилась:

- У меня такого никогда не было. Да что уж говорить, тут ни у кого такого не было: просто не продается…. Вы знаете, я ж долгое время не знала, что Лилиана Николаевна занимает такую должность, - делится Екатерина. - Мы просто переписывались, менялись идеями вышивки. Мы, конечно, ей очень благодарны за все. И всем, кто помог. Это круговорот добра. Русского добра.

Краснодарские волонтёры с Семьей Серегиных Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Уже в Краснодаре вице-мэр позвонила волонтерам и сказала, что мебель Серегины расставили, все понравилось, семья счастлива. Даже памперсы оказались самыми лучшими из всех, которые пробовали.

Замглавы Краснодара по социальным вопросам Лилиана Егорова собирает подарки семье Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

История эта ещё, конечно, продолжится. Надеемся, встречей двух женщин с тягой к прекрасному и светлому: вице-мэра крупного российского мегаполиса и мамой особенного Миши из Макеевки.

Замглавы Краснодара по социальным вопросам Лилиана Егорова в подарок семье положила набор для вышивания и косметику Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

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