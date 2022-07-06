В ДТП с автобусом на Кубани пострадали пять человек

Фото: ГИБДД по краю

Авария с автобусом случилась вечером 5 июля в станице Ленинградской. По предварительным данным, 59-летний водитель на автобусе «Хендай Аэроспайс», выезжая на главную дорогу, не уступил «ВАЗ 21102», под управлением 33-летней местной жительницы. В ДТП пострадали пять человек.

- В момент аварии в автобусе находились 34 человека, водитель и пассажиры не пострадали. В больницу попала водитель легкового автомобиля. пассажирам ВАЗА, трое из которых несовершеннолетние, оказана медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Автобус был заказным. В полиции не уточнили, какой организации он принадлежит и по какому направлению вез пассажиров. В настоящее время по факту ДТП назначена проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Накануне смертельное ДТП произошло 5 июля в Краснодаре. По предварительным данным 32-летний житель Дагестана за рулем грузового автомобиля «ХОВО» не выдержал безопасный боковой интервал и влетел в стоящую «Газель», которая была технически не исправна. После этого грузовик протаранил дерево и загорелся. Водитель погиб.

По данным Госавтоинспекции, за прошлые сутки в Краснодарского крае произошло 16 ДТП, три человека погибли, 18 получили травмы.