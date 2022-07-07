От куницы и до зубра. На Кубани обитают редкие и опасные дикие звери

На Кубани живут леопарды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Местные жители и туристы часто удивляются, когда узнают, что в лесах Краснодарского края обитают редкие и опасные хищники. На самом деле, выходя на прогулку в горной местности Кубани, есть большая вероятность встретить дикого зверя.

Биологи часто рассказывают, что под Новороссийском обитают краснокнижные рыси. Чаще всего их стали замечать в районе нефтебазы «Шесхарис», Грушевой балки, Глебовки и Абраусского заказника. В начале июля эти кошечки дважды шокировали людей своим присутствием. В первый раз хищник позировал для туристов в районе нефтебазы «Шесхарис». Во второй раз животное решило пообщаться с людьми и само вышло к ошарашенным туристам в Грушевой балке.

- Это была рысь обыкновенная. Она занесена в Красную книгу Краснодарского края. Ростом эти кошки примерно как овчарка, может быть, чуть-чуть выше, - сообщил биолог Вениамин Голубитченко "Наша Газета".

Рысь - очень пугливое животное, поэтому можно не бояться встречи с ним. Они ведут скрытый образ жизни, поэтому никакой опасности для людей не представляют.

На юге России можно встретить и оленей. Они водятся в природном заповеднике «Утриш». Причем обитают сразу два вида: обычный и Кавказский благородный. Несколько лет назад один из представителей своего вида даже стал действующим лицом в очень страшной ситуации.

- На Неберджае в октябре-ноябре олень насадил человека на рога. У животных в это время начинается брачный период, они очень сильно ревут. Люди услышали и решили подойти посмотреть, что же происходит, - рассказал биолог Вениамин Голубитченко.

На огорчение дачников, в лесах вблизи Новороссийска и Широкой Балки, обитают куницы. Размерами он едва больше кошки, но доставляют много хлопот. Иногда хищники просто оккупируют дома местных: забираются на чердаки и ни за что не хотят уходить.

Встретить медведей, леопардов и горных зубров можно в Сочи на территории Кавказского биосферного заповедника. К большому сожалению, в 20 веке переднеазиатские леопарды почти вымерли. Их осталось около десятка особей, но восстановлением популяции исчезающих краснокнижных хищников усиленно занимаются специалисты.

Бурых медведей, в основном кубанских косолапых растительноядных, насчитывается около 200 особей. А горные зубры уже относятся к категории «Восстановленные виды». Они обитают на высоте 2000 метров над уровнем моря. Зубр – очень внушительное животное. Высотой в холке они достигают 180 сантиметров, а в длину – 330 сантиметров. Весят примерно 600 килограммов.