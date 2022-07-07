В Витязево аншлаг.

Июль - самый разгар летнего сезона на курортах России. Море прогрелось до комфортной температуры, а на улице стоит жара. Самое время, чтобы взять отпуск и поехать отдыхать. Так подумала, кажется, вся Россия. На пляжах Сочи, Анапы, Геленджика сейчас не протолкнуться.

На пляже не протолкнуться.

Аншлаги на побережье даже в курортных поселках. Забитый пляж в Витязево сняли на видео. С каждой минутой туристов становится все больше. В море также полно людей, особенно детишек.

В море также много людей.

- Выходи уже из воды. У тебя губы синие! - кричит мама девочки в ярко-желтом купальнике. Но ребенок не собирается даже шаг делать в сторону берега, ведь она увлечена водным пистолетом.

Пляж в Витязево в июле.

Стоит отметить, что в Витязево очень много туристов с детьми. Почти рядом с каждым покрывалом можно заметить сидящего в песке ребенка, который играется с ведерком и другими пляжными атрибутами. Некоторые отдыхающие приезжают еще с совсем малышами, которые мирно спят в коляске, наслаждаясь шумом морского прибоя.

Кроме звуков моря и детского смеха за кадром слышно, как объявляют о наборе людей на “банан”, “ватрушку” или предлагают прокатиться на катамаране. На видео можно заметить, что некоторые туристы не снимают свои футболки и туники. Видимо, они уже успели обгореть или боятся яркого палящего солнца.

Аншлаг не только в селе Витязево, но еще и в Кабардинке. Переполненное отдыхающими черноморское побережье поразило туриста.

По прогнозам метеорологов, на курортах России до конца июля ожидается аномальная жара. В середине июля отметки на градусниках могут перевалить за 40. Скорее всего, через неделю на море будет еще больше людей. Правда, уже видимо отдыхающие будут загорать стоя, так как места не хватит.