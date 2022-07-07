«В молодости не хватило баллов, спустя 36 лет решил пересдать!»: 58-летний житель Адыгеи сдал ЕГЭ, чтобы осуществить детскую мечту

Самым возрастным участником ЕГЭ в России стал 58-летний житель Адыгеи Рашид Сулейманович Ахмедов

Тысячи абитуриентов сейчас находятся в ожидании - совсем скоро они узнают, в какой вуз смогут пройти со своими баллами. Кто-то выбрал специальность по зову сердца, кто-то - по рекомендации родителей. Среди тех, кто написал ЕГЭ, - не только школьники. 58-летний житель Адыгеи Рашид Ахмедов решил пройти это непростое испытание, и стал самым возрастным участником ЕГЭ по русскому языку в России. «КП» - Кубань» узнала, что заставило мужчину спустя 36 лет совершить такие «подвиги».

Рашид Ахмедов - счастливый отец. У него любимая супруга, успехами радуют дети. Сын получает красный диплом в Адыгейском государственном университете, а маленькая четырехлетняя дочурка любознательна не по годам. Есть у мужчины и хорошая работа. Он - директор сельского Дома культуры в поселке Красная Улька Майкопского района республики. Да вот только все эти годы мужчина корил себя за проваленный 36 лет назад экзамен.

Рашид Ахмедов ученик 7 класса

Экзамены он сдавал в 1986 году. Обществоведение он написал блестяще. Не вызвал сложностей и экзамен по истории - за партой он себя чувствовал как рыба в воде. А вот результаты по сочинению, которое требовалось для поступления, подвели. На исторический факультет не прошел.- С детства я увлекался историей. Этот предмет всегда давался мне на ура. Моя учительница Анна Владимировна часто говорила мне: «Если бы была оценка выше пятерки, то я бы ее тебе поставила». Потому я решил поступить на исторический факультет, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Рашид Ахмедов.

Так мужчина и освоил специальность «Техника и физика низких температур», которая, конечно, была ему не по душе.- Я родом из Армении, поступал в те годы в Казахстан. Когда узнал о том, что не попал в список поступивших, понял, что не могу вернуться домой. Нужно было идти до конца, - говорит «КП» - Кубань» Рашид Ахмедов. - Начал рассматривать другие вузы и специальности - моих результатов хватило, чтобы пойти в Казахский технологический институт.

На фото Рашид Ахмедов (второй справа в нижнем ряду) вместе со своим 10 классом

- Шло время, а о детской своей мечте я не забывал. Я такой человек - если есть цель, то, пока ты жив, надо ее добиваться, - заявляет мужчина.В итоге спустя 36 лет житель Адыгеи решил вспомнить школьные годы и вновь пройти испытание, правда, теперь уже в формате ЕГЭ. Ни возраст, ни работа, ни домашние обязанности не стали помехой. Каждую минуту свободного времени Рашид Ахмедов готовился к предстоящим экзаменам. Кстати, репетитора не нанимал - штудировал сборники, в помощь был и интернет.

По словам мужчины, самым сложным предметом для подготовки стало обществознание - к нему готовился с особой тщательностью. Конечно, упор сделал и на русский язык, который когда-то не смог осилить.

В июне вместе с другими школьниками Рашид Ахмедов сел за парту и написал ЕГЭ по трем предметам. Уже известны первые результаты - по русскому языку поступающий набрал 50 баллов (при том, что проходной - 40. - Прим.ред.). Итоги обществознания и истории будут известны 13 и 15 июля соответственно.

На фото Рашид Сулейманович студент 1 курса Казахского технологического института

- Если смогу поступить, то обязательно дойду до конца и закончу обучение в Адыгейском государственном университете на историческом факультете, - поделился планами Рашид Ахмедов. - После этого я бы хотел организовать патриотическое движение для работы с детьми.