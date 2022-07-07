Как индийский поезд или маршрутка в час-пик. На видео попала яхта, переполненная туристами в Черном море

Прогулочные яхты обещали контролировать Фото: Олег УМАРОВ

Доверять законопослушности пляжных разводил - непростительная наивность. Очередной капитан судна попался на явном перегрузе, выйдя в открытое море. Правда, пока только в объектив камеры мобильного телефона.

- Куда смотрят правоохранители?! Сколько еще надо трагедий, чтобы эта проблема решилась? - задается вопросом очевидец, поделившийся кадрами с "КП" - Кубань".

На кадрах видно, что яхта больше похожа на известный индийский поезд, ставший популярным мемом. Где желающих прокатиться столько, что они даже висят на подножках и сидят на крыше поезда.

Можно было веселиться по этому поводу, если бы не печальная статистика. Каждый год из-за несоблюдения правил безопасности гибнут или травмируются десятки людей.

Самый памятный случай - крушение ровно три года назад прогулочного катамарана в Джубге. Вместо положенного по нормам количества пассажиров, капитан взял на борт втрое больше. На судне, рассчитанном на 15 человек, находились 43 пассажира.

В итоге двоих спасти не удалось.

Капитана катамарана осудили, а правоохранители обещали тщательно следить за тем, чтобы впредь соблюдались нормы. Однако, судя по кадрам видео, воз и ныне там.