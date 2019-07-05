ЧП в Черном море: около Джубги перевернулся прогулочный катамаран

Вечером 5 июля около 17:50 в Черном море недалеко от Джубги перевернулся прогулочный катамаран.

По уточненным данным,на борту находилось 43 человек, 37 из них доставлены на берег, есть пострадавшие, известно как минимум о двоих погибших.

- На берег доставлены 37 взрослых и четверо детей, - сообщил источник в экстренных службах региона.

Известно, что судно принадлежало частному лицу, а ЧП произошло в 100-150 метрах от берега в районе пляжа Гринвуд.

Судно затонуло в 100 м от берега

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, очевидцы рассказали, что шесть пассажиров были подобраны проходящими судами. Их местоположение устанавливается. Продолжается поисково-спасательная операция.

В Южном следственном управлении на транспорте начата доследственная проверка.

- По предварительным данным, 05 июля 2019 года в 17 часов 50 минут в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. Предположительно на борту катера находилось 43 человека, 37 из них доставлены на берег. По информации очевидцев проходящими водными судами 6 человек были доставлены на берег. Организованна работа по установлению их местонахождения, - сообщили в ведомстве.

Информация обновляется. "КП" следит за развитием ситуации.