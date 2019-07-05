Трехкратный перегруз: Владелец катера, перевернувшегося в Джубге, дает показания следователям

Владелец прогулочного катера, перевернувшегося в Черном море в 100 метрах от берега Джубги, дает показания следователям.

- Уголовное дело еще не возбуждено, он пока не в статусе задержанного. Но в рамках проверки владельца катера опрашивают по поводу случившегося, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Жертвами крушения катера в Черном море стали два человека

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать банальный перегруз. На борту судна, рассчитанного на 15 человек, находились 43 пассажира.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/718693" frameborder="0"></iframe> Около Джубги перевернулся прогулочный катамаран. Видео: Южного следственного управления на транспорте.

- Погибли две женщины. Помощь пострадавшим оказали на пляже медики четырех бригад туапсинской службы «Скорой помощи». Госпитализация потерпевшим не потребовалась. Сейчас с ними работают психологи, - рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Еще шестеро, по словам очевидцев, были подняты на проходящие суда. Их местонахождение уточняется.

- Проводится доследственная проверка. Информация о количестве отдыхающих на судне и пострадавших уточняется. В настоящее время следователи выехали на место происшествие для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

А В ЭТО ВРЕМЯ

После крушения катера около Джубги возбуждено уголовное дело

Информация о количестве отдыхающих на судне и пострадавших уточняется.

- По указанию руководителя управления Максима Ткаченко следователи и следователи-криминалисты Южного СУТ СК России под руководством первого заместителя управления выехали на место происшествие для установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Южном следственном управлении на транспорте.

Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧП в Черном море: около Джубги перевернулся прогулочный катамаран

Вечером 5 июля около 17:50 в Черном море недалеко от Джубги перевернулся прогулочный катамаран.

По уточненным данным,на борту находилось 43 человек, 37 из них доставлены на берег, есть пострадавшие, известно как минимум о двоих погибших.

- На берег доставлены 33 взрослых и четверо детей, - сообщил источник в экстренных службах региона (читайте далее)