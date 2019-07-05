ЧП в Черном море: После крушения катера около Джубги возбуждено уголовное дело

После ЧП в море около Джубги следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Напомним, 5 июля в 17:50 минут в поселке Джубга в 100 метрах от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. На борту катера находились 43 человека, 37 из них доставлены на берег. В результате ЧП погибли две женщины, их личности сейчас устанавливаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/718682" frameborder="0"></iframe> На Черном море перевернулся катамаран.

Причиной трагедии, по предварительным данным, мог стать банальный перегруз. На борту судна находились 43 пассажира, хотя должно было быть в три раза меньше. Как удалось узнать «КП» - Кубань», морские прогулки устраивали на катере «Атолл». Его вместимость - до 20 туристов. Отправлялся катер, как правило, с центрального пляжа Джубги и возил отдыхающих по акватории поселка.

Жертвами крушения катера в Черном море стали две женщины.

- Стоимость 1000 рублей со взрослого и 500 - с ребенка, - рассказывает «КП» - Кубань» один из отдыхающих.

Сейчас владелец прогулочного катера дает показания следователям.

- Информация о количестве отдыхающих на судне и пострадавших уточняется, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Южном следственном управлении на транспорте. - По указанию руководителя управления Максима Ткаченко следователи и следователи-криминалисты Южного СУТ СК России под руководством первого заместителя управления выехали на место происшествие для установления всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Южного СУТ СК России

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По уточненным данным,на борту находилось 43 человек, 37 из них доставлены на берег, есть пострадавшие, известно как минимум о двоих погибших.

- На берег доставлены 33 взрослых и четверо детей, - сообщил источник в экстренных службах региона (читайте далее)

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- Уголовное дело еще не возбуждено, он пока не в статусе задержанного. Но в рамках проверки владельца катера опрашивают по поводу случившегося, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах (читайте далее)