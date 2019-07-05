ЧП в Черном море: После крушения катера около Джубги возбуждено уголовное дело
После ЧП в море около Джубги следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Напомним, 5 июля в 17:50 минут в поселке Джубга в 100 метрах от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. На борту катера находились 43 человека, 37 из них доставлены на берег. В результате ЧП погибли две женщины, их личности сейчас устанавливаются.
На Черном море перевернулся катамаран.
Причиной трагедии, по предварительным данным, мог стать банальный перегруз. На борту судна находились 43 пассажира, хотя должно было быть в три раза меньше. Как удалось узнать «КП» - Кубань», морские прогулки устраивали на катере «Атолл». Его вместимость - до 20 туристов. Отправлялся катер, как правило, с центрального пляжа Джубги и возил отдыхающих по акватории поселка.
Жертвами крушения катера в Черном море стали две женщины.
- Стоимость 1000 рублей со взрослого и 500 - с ребенка, - рассказывает «КП» - Кубань» один из отдыхающих.
Сейчас владелец прогулочного катера дает показания следователям.
- Информация о количестве отдыхающих на судне и пострадавших уточняется, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Южном следственном управлении на транспорте. - По указанию руководителя управления Максима Ткаченко следователи и следователи-криминалисты Южного СУТ СК России под руководством первого заместителя управления выехали на место происшествие для установления всех обстоятельств произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: Южного СУТ СК России
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ЧП в Черном море: около Джубги перевернулся прогулочный катамаран
Вечером 5 июля около 17:50 в Черном море недалеко от Джубги перевернулся прогулочный катамаран.
По уточненным данным,на борту находилось 43 человек, 37 из них доставлены на берег, есть пострадавшие, известно как минимум о двоих погибших.
- На берег доставлены 33 взрослых и четверо детей, - сообщил источник в экстренных службах региона (читайте далее)
Трехкратный перегруз: Владелец катера, перевернувшегося в Джубге, дает показания следователям
Владелец прогулочного катера, перевернувшегося в Черном море в 100 метрах от берега Джубги, дает показания следователям.
- Уголовное дело еще не возбуждено, он пока не в статусе задержанного. Но в рамках проверки владельца катера опрашивают по поводу случившегося, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах (читайте далее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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