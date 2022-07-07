Думали, ныряет, а оказалось, что свела судорога. В Геленджике работник пляжа спас тонущую в море туристку

Валерий Скрипниченко не растерялся и рванул в воду спасать женщину Фото: t.me/gelenkurort

Не все герои носят плащи. Достаточно легкой футболки, сланцев, солнцезащитных очков и человеческого неравнодушия. По всем критериям подходит работник пляжа «Солнечный» в Геленджике Валерий Скрипниченко, который спас человеческую жизнь.

Валерий - профессиональный спасатель. От рассвета до заката следит за тем, что происходит на суше и в море. Сейчас будни и выходные похожи друг на друга – разгар курортного сезона, аншлаг на пляжах, но, к счастью, обходилось без несчастных случаев. Но очередное летний день, пожалуй, запомнится ему надолго.

Женщина, приехавшая на курорт из Воронежа, наслаждалась отдыхом на пляже. В какой-то момент туристка решила освежиться - денек стоял знойный. Отдыхающая зашла в море, начала плавать. Но уже через минуту начала тонуть. Как позже выяснилось, ногу женщины свело судорогой. Она пыталась выбраться из воды, но тщетно - движения были, словно скованы.

Никто из отдыхающих даже не заметил, что женщине требуется помощь. Она не кричала, а безмолвно уходила под воду. Но на туристку обратил внимание Валерий Скрипниченко. Мужчина спрыгнул со спасательной вышки и прыгнул в воду. К тонущей туристке он подплыл за считанные секунду. После чего, спасатель схватил ее и вытащил на берег. Уже на суше женщине оказали первую помощь, а затем ее передали медикам, которые быстро прибыли на вызов очевидцев.

- Как рассказал сам Валерий, жизнь он спасал впервые, сделал это быстро и правильно. Уже на берегу мужчина передал Надежду в руки спасателям. Сейчас она находится в больнице и идет на поправку, - рассказали в пресс-службе администрации Геленджика.

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