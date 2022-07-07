В Краснодаре пожарные два с лишним часа тушат горящие ангары бывшей биофабрики

В Краснодаре горят склады бывшей биофабрики. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Два с лишним часа потребовались спасателям, чтобы ликвидировать открытый огонь, которым были охвачены складские помещения бывшей биофабрики в поселке Пригородном. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 16:34, уже через минуту подразделения пожарных были направлены к месту событий.

Это один из крупных пожаров за последнее время. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

- Прибывшие через 10 минут к горящим ангарам первые подразделения сообщили, что произошло возгорание на площади около 1 тысячи кв.м. На месте был развернут штаб пожаротушения, а ситуация попала на особый контроль главка МЧС, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Созданная в 1930 годах краснодарская биофабрика пережила пик своей деятельности в 20 века. В нулевых предприятие стало банкротом. Огромные фабричные склады оказались заброшенными и стали привлекать асоциальных личностей, поведение которых частенько приводило к пожарам. Что стало причиной очередного возгорания - сейчас разбирается следствие. Известно, что огонь стал распространяться с ангаров электрической подстанции бывшей фабрики.

Причины возгорания устанавливают. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

- Спустя полчаса после начала работы пожару ранг пожару был присвоен ранг номер 3, а площадь возгорания увеличилась до 1150 кв.м. м. К ликвидации были привлечены 86 человек личного состава и 31 единица техники, - сообщил заместитель начальника краевого ГУ МЧС России Евгений Поддубный.

В тушении были задействованы 86 пожарных. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Несмотря на старания спасателей, площадь пожара увеличивалась – в 18.00 огонь распространился на площади 1650 кв.м. Только спустя полтора часа после прибытия к месту ЧП, пожарным удалось сначала локализовать открытое горение, а спустя еще полчаса ликвидировать. Шесть пожарных стволов участвовали в тушении, чуть меньше, пять – защищали соседние здания промзоны от возгорания. Действиями огнеборцев на месте руководил начальник ГУ МЧС по региону Олег Волынкин.

- В 18.29 удалось ликвидировать открытое горение. На тушение пожара были поданы 11 стволов «Дельта». Спасателям необходимо было не только ликвидировать огонь, но и контролировать здания вокруг, - рассказал заместитель начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по региону Роман Меркулов.

Пожарные следили, чтобы огонь не распространился на здания вокруг. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Сообщение о полной ликвидации возгорания еще нет. Как уточнили в пресс-службе спасателей, информации о пострадавших не поступало.