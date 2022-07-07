Пожарные работают на месте возгорания с 16:44. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На Краснодар из-за крупного пожара опустился смог. Инцидент произошел вечером 7 июля. Местные жители начали переживать, могут ли последствия возгорания причинить вред их здоровью?

Пожар произошел в поселке Пригородном. Загорелся ангар на территории бывшей биофабрики, которую создали в 30-х годах прошлого века. Спасателям потребовалось больше двух часов, чтобы ликвидировать открытый огонь, который распространился на площади 1650 квадратных метров.

Сотрудники МЧС больше двух часов ликвидировали пожар. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Полыхало все. Складские помещения быстро превращались в пепел, а густой дым поднялся и распространился по воздуху на многие километры.

Жители Пашковского и Комсомольского микрорайонов стали в панике звонить на линию ЕДДС. Кто-то переживал за своих детей, а кто-то за пожилых родителей. Люди пытались узнать, проникли ли яды в атмосферу.

- Меня только выписали из роддома. Конечно, узнав об этом происшествии, я запаниковала. Стало страшно, вдруг пожар навредит здоровью малыша, - рассказала жительница Комсомольского микрорайона.

Специалисты успокоили - концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышена.

- На месте пожара работала передвижная экологическая лаборатория. Она брала пробы атмосферного воздуха, - сообщили в городском управлении гражданской защиты.

Смог не опасен для людей. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Оказалось, что в складах хранились овощи и лежали деревянные поддоны. В постройке первой половины прошлого века не использовались опасные материалы. Для жителей Краснодара никакой угрозы жизни и здоровью нет.

В 20.42 стало известно, что спасателям удалось полностью справиться с пожаром и полыхающие ангары потушены. Но чтобы рассеялся смог, должно пройти время.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в южной столице загорелся ангар. Огонь распространился на 1600 кв.м. Пожарные с 16:44 тушили здания.