Черное море заполонили медузы. Берег превратился в желе

Медузы заполонили море. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Черное море в Новороссийске заполонили медузы. Из-за этого отдыхающие не могут наслаждаться отпуском и спокойно купаться под лучами южного солнца.

Неделя для всех любителей поплавать началась с плохих новостей. Люди разочарованы. В Новороссийске бухта превратилась в желеобразную массу, сообщает «Наша газета».

Склизкие животные хоть и не сильно жалят людей, но точно не дают спокойно отдохнуть. Все же, не остается ничего сделать, как смириться с капризами природы. Скорее всего медуз принесло из-за шторма в море, который прошел в большой дали от берега.

Некоторые туристы по-настоящему рассержены. Ведь до конца отпуска осталась всего неделя. Проблема заключается еще и в том, что выбраться из этого нашествия медуз почти невозможно. В ближайших к Новороссийску курортах ситуация обстоит таким же образом.

- Ужас. В Абрау-Дюрсо такая же история, - рассказывают путешественники.

Люди делятся, что атака медуз была и в Геленджике. Туда обитатели моря прибыли на несколько дней раньше, в выходные. Широкая Балка также не порадовала отдыхающих, которые надеялись сбежать от напастей.

Некоторые туристы понимают, что портить настроение не стоит. В такой ситуации на помощь приходит юмор.

- Коротко о море сегодня! Суп из медуз заказывали? - поделился очевидец в социальных сетях.

Ничего не поделаешь, теперь для того, чтобы устроить заплыв, придется идти в бассейн. Ведь даже на большой глубине количество медуз не уменьшается.

- Мы выехали на дикий пляж. Думали, если отплыть подальше в море, получится избавиться от этой слизи. Рассказывать, как мы добирались до глубины, я не буду. Честно говоря, ощущения не из самых приятных. Наша хитрость не удалась, примерно за 10 метров от берега картина обстояла таким же образом, - рассказала жительница Геленджика.

Придется запастись терпением. Надеемся, что обитатели моря поймут негодующую публику и в скором времени покинут отведенную людям территорию. Возможно, дома их ждут более важные дела?

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