Прокуратура Кубани добивается признания геноцидом зверства фашистов в годы Великой Отечественной войны

Памятник погибшим детям в Ейске. Фото: Артём ГНАТЕНКО

Прокуратура Кубани направила в Краснодарский краевой суд заявление о признании геноцидом советского народа установленных и только недавно выявленных преступлений, которые были совершены на территории немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники ведомства изучили архивные материалы и нашли доказательства массового уничтожения мирных советских граждан, партизан и военнопленных.

- Нашими коллегами было установлено, что в период 1942-1943 годов на территории Краснодарского края немецкие оккупанты расстреливали, истязали, травили газом, сжигали заживо и применяли еще несколько десятков бесчеловечных способов убийства. От их издевательств погибло не менее 48 тысяч мирных граждан, в том числе 9 тысяч детей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уже доказанный и исторический факт, что именно в Краснодаре фашисты впервые начали использовать передвижные «душегубки». Мобильные газовые камеры на базе немецкого автомобиля «Газваген», колесили по улицам города. Охотились немецкие захватчики в основном за коммунистами, но попасть в кабину «душегубки» мог любой краснодарец, оказавшийся не в том месте и не в то время. Фургоны «Газвагенов» были обиты оцинкованным железом, внутрь по шлангам от выхлопной трубы мотора подавались выхлопные газы. Менее часа требовалось, чтобы жертвы, заключенные внутри машины ада, задыхались и умирали.

- Мы изучили архивные документы и нашли подтверждение тому, что в «машинах-душегубках», истребляли больных и инвалидов. Во время оккупации Березанской психоколонии немецко-фашистские захватчики уничтожили 340 больных. Еще 320 пациентов Краснодарской психиатрической больнице были убиты таким способом в августе 1942 года, - в кубанской прокуратуре говорят, что многие годы эти данные были неизвестны и находились под грифом «секретно».

Здание Ейского детского дома Фото: gskou2.ucoz.ru

Стали известны и новые ужасные подробности массового убийства воспитанников Ейского детского дома. 214 детей-инвалидов были отравлены окисью углерода, а после свалены в общую могилу. Еще более 60 детей были захоронены заживо. С тех пор прошло 78 лет, но у таких преступлений нет срока давности.

- Михизееву поляну называют кубанской Хатынью. 13 ноября 1942 года немецкие солдаты и офицеры окружили этот кубанский поселок, приказали всем жителям выйти из домов вместе с детьми, а после чего их расстреляли, а сам населенный пункт сожгли. Погибло более 200 мирных жителей, в том числе 115 детей, - дополнили картину зверств в пресс-службе ведомства.

Памятник, установленный на месте гибели жителей Михизеевой поляны. Фото: Лиана ЯНКИНА

Маленьких детей после досконального обследования немцы использовали как восполняемые сосуды с кровью, которую из них выкачивали для лечения солдат в госпиталях. Если после донации здоровье детей не восстанавливалось, их также убивали как отработанный материал.

Все изложенные факты подтверждены свидетельствами очевидцев, архивными данными и материалами уголовных дел. Но мировая общественность не желает признать геноцидом советского народа деяния, совершенные оккупантами и карателями в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.