Зеркальный лабиринт и подвесной мост. Топ-7 мест, которые обязательно стоит посетить летом в Краснодаре

Парк "Краснодар" хорош в любое время суток. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Каждый год в Краснодар приезжает большое количество туристов. Каждый из них хочет узнать историю города, познакомиться со здешними достопримечательностями. У человека, впервые посетившего Краснодар, разбегаются глаза. Вариантов, где можно отдохнуть и пофотографироваться, масса. «КП» - Кубань» составила топ-7 мест, которые в первую очередь стоит посетить летом в Краснодаре.

Главная артерия города

Улица Красная - главная визитная карточка города. Дело в том, что каждую пятницу в 20:00 здесь перекрывается автомобильное движение. Это позволяет пешеходам беспрепятственно гулять по проезжей части. Некоторое время улицу не перекрывали из соображений безопасности. Однако с 12 июня это ограничение больше не действует. Уличные артисты, как и прежде, стали устраивать выступления прямо на дороге. Они играют на музыкальных инструментах, танцуют и поют, показывают трюки на роликах и велосипедах.

Кстати, вечером можно увидеть еще одно шоу – водное! Яркий свет, успокаивающая музыка и брызги – это все поющие фонтаны. Водное шоу начинается с 21:00 до 23:00. Оно проходит на Главной Городской площади, и еще никого не оставило равнодушными.

Церемониал «Час славы Кубани» возобновили в Краснодаре. Фото: пресс-служба ТО «Премьера».

«Час славы Кубани» - это еще одна визитная карточка Краснодара. В полдень каждое воскресенье вы сможете увидеть, как Кубанские казаки начинают исполнение церемониала. Действо церемониала начинается от памятника Екатерине II, а торжественный ритуал проходит у памятника Кубанскому Казачеству. Здесь вы увидите строевые приемы с оружием, конное дефиле, концерт в исполнении духовного оркестра.

Словом, улица Красная - самое удачное место для прогулки. Здесь огромное количество кафе и магазинов, а главное развлечений, которые точно заинтересуют каждого.

Парк Галицкого

Это место знакомо не только местным жителям, но и туристам. Каждый, кто приезжает в город, первым делом посещает этот парк. Его масштабы завораживают. Огромное количество различных локаций, тысячи уникальных деревьев, которые были привезены из Нидерландов, Италии и Германии. Но есть несколько популярных точек в парке, которые облюбовали любители фотосессий.

Зеркальный лабиринт, в центре которого находится тропическое дерево - королевский делоникс. Во время цветения оно покрывается ярко-красными цветами. Благодаря зеркальному лабиринту, кажется, что находишься в сказке, где тебя окружает целая роща чудесных деревьев.

Еще одно место, где точно стоит побывать, - Амфитеатр, где проходят трансляции футбольных матчей и кинопоказы. Кстати, здесь посетители могут перевести дух в жаркое время - на ступеньках амфитеатра растет болотный дуб. Он создает тень, где можно спрятаться от палящего солнца.

В парк Галицкого влюбляешь с первого взгляда. Фото: Евгений ТАРАНЖИН.

Фонтан Инфинити — знаменитая фотолокация парка. На его вершине оборудована отличная зона для отдыха. Отсюда открывается потрясающий вид на стадиона. Кстати, у фонтана есть особенность — он имеет небольшой вход, через который можно зайти под струи воды, при этом, не намочив одежду. Там установлены скамейки, на которых можно присесть и отдохнуть. И это самое прохладное место под открытым небом. Невозможно пройти мимо диковинных цветов, расположенных в водоемах. Они притягивают прохожих своей красотой, а вечером выглядят волшебно благодаря подсветке.

Главная локация рядом с парком - это стадион. Он поражает своими размерами. Каждый мечтает не только сфотографироваться на фоне этого прекрасного архитектурного сооружения, но и посетить его. Здесь устраивают футбольные матчи, приобрести билеты можно в кассе рядом.

Адрес: ул. Разведчика Леонова

Время работы: круглосуточно

Вход: свободный

Солнечный остров

Это один из самых крупных парков в городе. Он находится рядом с озером Старая Кубань, где можно покататься на байдарках и катамаранах и лодках. Стоимость таких развлечений варьируется от 300 до 600 рублей. Все зависит от времени бронирования. Для юных посетителей работает огромное количество аттракционов и кафе.

"Солнечный остров" с высоты птичьего полета. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

А еще в парке есть уникальный подвесной мост, единственный в городе. Местечко здесь, довольно, живописное — окружено плотной зеленью. Потому не удивительно, что переправу выбирают для фотосессий. Кстати, не так давно мост отремонтировали, так что гулять по нему абсолютно безопасно. А еще краснодарцы могут устроить пикник на газоне, расположившись под деревьями или у озера.

Знаменитый подвесной мост. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Кстати, на Солнечном острове находится Сафари-парк. Своими глазами можно увидеть жирафа, павлина, бегемота, тигров и леопардов, а также диковинных птиц. Вход в зоопарк платный – детский билет 500 рублей, а взрослый 1000 рублей, дети до 2х лет бесплатно. Приобрести билеты можно как в интернете, так и в кассе парка. Экскурсовод расскажет вам о всех животных, проведет обзорную экскурсию по парку и разрешит покормить зверей. Такое путешествие длится 1,5 часа. После прогулки вы сможете внести пожертвования на зверька, который вам особенно понравится.

Адрес: ул. Трамвайная 2

Время работы:с 10:00 до 22:00

Вход: свободный

Океанариум «Ocean park»

Входит в число крупнейших океанариумов в России. Здесь вы увидите более 25 аквариумов, в которых проживают представители различных видов подводного мира. А еще более зрелищным является тоннель, где прямо над головами посетителей плавают акулы. Кстати, среди здешних обитателей есть необычные виды: каранги, скалозубы, рыбы-философы, морские коньки, огненные попугаи, морские ежи, петухи и даже золотая рыбка!

Главное шоу в океанариуме - это кормление акул. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Но, бесспорно, главное шоу в океанариуме - это кормление акул. Его устраивают по выходным в 12:00, 13:00, 15:30. Аквалангист на глазах всех совершает погружение в аквариум, а далее кормит и гладит зубатых. А в будние дни в 13:00 и в 16:30 в воду спускаются к хищным пираньям — их обед тоже завораживает.

Адрес: ул. Уральская, 98.

Время работы: 10:00-22:00

Вход: 400-550 рублей.

Ботанический сад

Дендрарий собрал в себе большое количество ярких и самых прекрасных видов цветов. Их привезли из различных уголков планеты. Посетители могут прогуляться по саду или объехать его на велосипедах, самокатах. Прокат двухколесного транспорта находится у входа в дендрарий со стороны улицы Восточная (граничит с Красных Партизан).

А еще здесь можно покормить белочек, которые проживают на территории. Дать лакомство можно и пернатым. В вольере для птиц находятся павлины, цесарки и фазаны. Посмотреть на них можно абсолютно бесплатно.

Адрес: ул. Калинина, 13

Время работы: 05:00-23:00

Вход: свободный

Кубанская набережная

Еще одно отличное место для отдыха летом - береговая линия, что расположена вдоль реки Кубань. Здесь можно покататься на велосипеде или просто прогуляться по пешеходным дорожкам.

Мост Поцелуев - любимое место влюбленных. Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

Купаться в водоеме запрещено, однако можно поплавать на катамаранах или моторной лодке. Кроме того, можно отправиться на экскурсию - часовую прогулку на теплоходе устраивают для всех желающих. Благодаря ей, можно узнать много нового о городе: историю его создания, основные события и достопримечательности. Даже самые обычные места заиграют для вас новыми красками. Стоимость часовой экскурсии для взрослых на теплоходе «Кубань» 380 рублей, а на теплоходе «Дон» - 350 рублей, для детей - 250. Малыши до трех лет могут прокатиться бесплатно. Теплоход «Дон» начинает свою работу с 11:00 и курсирует по нечетным часам, а « Кубань» работает по четным часам с полудня.

Теплоход "Кубань" вновь совершает речные прогулки.

Если вы любите пикники, то Кубанская набережная отлично подойдет для обеда на природе. Можно расположиться в беседках, которые оборудованы всем необходимым, в том числе мангалом.

Самое популярное место у парочек - Мост Поцелуев. С нее открывается прекрасный вид на город. А еще это отличная фотолокация.

Адрес: от Тургеневского моста до улицы Красина

Время работы: круглосуточно

Вход: свободный

Шуховская башня

В Краснодаре в 1935 году архитектор В.Г. Шухов построил водонапорную башню. До нашего времени она сохранилась в первозданном виде.

Само сооружение состоит из 50 перекрестных стальных линий, которые придают ей ажурный вид. А внутри есть лестница, которая позволяет забираться наверх башни.

Шуховская башня. Фото: krd.ru

Кстати, мало кто знает, что это полный аналог Шаболовской телебашни в Москве.

Адрес: пересечение улиц Рашпилевская и Головатова (напротив цирка).

Время работы: круглосуточно

Вход: свободный.