Ночной ливень затопил улицы и дороги в городах Краснодарского края

Последствия ливней в подтопленных городах ликвидируют

Накануне на Кубань пришли дожди. Залповый ливень накрыл Краснодарский край в ночь на 11 июля. Несколько городов региона оказались под водой: затоплены улицы, дома и дороги.

- После ливней пострадали четыре муниципалитета. Вода в настоящее время идет на спад, - сообщили в оперштабе края.

В Славянском районе количество осадков в 2,5 раза превысило отметку «опасное явление». Подтопило дворы и несколько частных домов в четырех населенных пунктах. Подмыты опоры мостовых переходов дорог станица Петровская - хутор Водный – хутор Голицын и Славянск-на-Кубани - поселок Целинный - село Ачуево. Воду откачивают три передвижные насосные станции.

- Последствия подтоплений в Славянском районе Кубани ликвидируют 48 человек и 18 машин спецтехники. На данный момент поступило 111 обращений от граждан на откачку воды, прием заявок продолжается, - отметили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Сочи из берегов вышла река Восточный Дагомыс, потоком унесло легковой автомобиль, люди не пострадали. Здесь только за один час выпало 86 мм осадков. В данный момент наблюдается подъем уровня реки Хороты, включено звуковое оповещение. Непогода сохранится в Сочи до конца дня, возможны ливни и подъем уровня рек до неблагоприятных отметок.

После ливня под воду ушли дороги и улицы Краснодара. В кубанской столице поступили обращения на откачку воды по 39 адресам - 19 придомовых территорий и 20 проезжих частей дорог. Основные магистрали города в проезжем состоянии, общественный транспорт работает в штатном режиме. Сейчас водооткачивающая техника работает на бульваре Строителей, Российской и Тенистой.

В Крымском районе меньше последствий, но вода тоже зашла во дворы. Пока там поступило две заявки на откачку воды с придомовых территорий.

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