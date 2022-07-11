В Сочи улицы и дороги Дагомыса ушли под воду после залпового ливня

Дагомыс ушел под воду. Фото: соцсети

В Сочи всю ночь шел залповый ливень. Накануне МЧС объявили штормовое предупреждение. Жители курорта почти не спали, потому что переживали за свое имущество. Ведь совсем недавно по городу ударила стихия и пострадал Лазаревский район. В этот раз улицы и дороги Дагомыса ушли под воду.

Река Восточный Дагомыс вышла из берегов. Обычно это маленькая речушка. Но уровень воды поднялся на два-три метра. Местные жители уже не понимают, где река, а где улица. Утро в Дагомысе началось с сирены.

В поселке затопило даже подъезды многоэтажных домов. Люди не могут выйти из зданий. Машины буквально плывут по Дагомысу. К магазинам вовсе не подойти. Река перекрыла многие участки дороги. Люди не могут пройти к рынку, магазинам. А владельцы не могут проверить состояние своих заведений. Река продолжает бушевать.

- Потоки воды такие сильные, что уносит даже мусор вместе с мусорными баками, - рассказывают очевидцы потопа.

Остановки общественного транспорта затоплены наполовину. На улицах не видно ни одного человека. Можно заметить только проплывающую собаку.

Затопило улицы. Фото: @Olympia068

- В результате обильных продолжительных осадков минувшей ночью поднялся уровень воды в реке Восточный Дагомыс. В поселке Дагомыс только за один час выпало 86 мм осадков., - сообщают в администрации Сочи.

По предварительным данным, вода должна уйти в течение двух-трех часов. По словам мэрии Сочи, никто из жителей и туристов не пострадал.

- Непогода сохранится в Сочи до конца дня, возможны ливни и подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. На море шторм до четырех баллов, - заявили в пресс-службе администрации Сочи.

Убедительная просьба воздержаться от отдыха на море и в горах. Также жителям Дагомыса стоит планировать свои поездки в ближайшие часы. Штормовое предупреждение действует до конца суток 11 июля.

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