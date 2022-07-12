Черное море не остынет до середины октября. Метеорологи сделали прогноз на бархатный сезон в Краснодарском крае

Бархатный сезон продлится дольше Фото: Виктор КЛЮШКИН

Началом бархатного сезона на Черноморском побережье считается начало осени. В сентябре на море остаются только особые ценители отдыха, когда ажиотаж спадает, а солнце уже не такое палящее. Прелесть такого туризма еще и в том, что море, как многие считают, не остывает по календарю. Как раз в это время оно набирает свою оптимальную температуру - комфортную для человека.

Более того, метеорологи спрогнозировали, что лето на Кубани в этом году необычно позднее. Потому и вода в море прогревается дольше обычного.

- Сейчас она достигла +25 градусов в Сочи, примерно такая же - в Анапе и по всему побережью Черного моря. Это позволит продлить бархатный сезон на курортах до середины октября, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

К слову, бронировать номера в гостиницах лучше заранее.

- Несмотря на сложности логистики в этом сезоне из-за закрытых аэропортов в большинстве курортных городов, спрос на проживание высокий. До сентября разобран почти весь номерной фонд экономкласса в четырехзвездочных гостиницах - они традиционно самые востребованные. Там посетителям предлагается завтрак или полный пансион, а это большой плюс для туристов, - говорит "КП" - Кубань" представитель турагентства в Сочи Лина Матвейчук. - На осень тоже есть повышенный спрос.

Кстати, специалисты турсферы рекомендуют выбирать отели с трансфером от аэропорта в Сочи, если вы все-таки решили добираться самолетом, а не поездом. Кроме того, с 1 августа от аэропорта в Сочи пустят "Ласточку" в Анапу. Это позволит доехать до курорта без лишних пересадок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мест нет до конца месяца: что происходит на курортах Краснодарского края в июле

Черноморское побережье Кубани ломится от наплыва туристов (подробнее) КСТАТИ

Добраться в Анапу на «Ласточке» с 1 августа можно из аэропорта Сочи

Скоростной поезд, как и прежде, будет курсировать ежедневно (подробнее)