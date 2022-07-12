Трех переднеазиатских леопардов из центра восстановления Сочи выпустят в дикую природу в Северной Осетии

Вид был обречен на полное исчезновение. Фото: https://www.mnr.gov.ru

В Центре восстановления леопардов в Сочи на протяжении двух лет подготавливали трех хищников к выпуску в дикую природу. Животных учили избегать людей, поскольку для охотников они являются отличной целью. Хищникам развивали стойкую реакцию избегания человека. Также леопардов восстанавливали в искусственной среде и подготавливали к выпуску на волю. Хищникам развивали охотничьи инстинкты.

16 июля в Северной Осетии в дикую природу выпустят трех переднеазиатских леопардов, привезенных из Сочи: Лео, Хосту и Лауру. Сейчас их внимательно осматривают врачи и проводят ряд анализов.

- Запланировано еще одно обследование самца. Мы будем проводить УЗИ брюшной полости, поскольку в процессе наблюдения за ним, отметили, что он пьет немного больше воды, чем остальные кошки, - рассказывает ветеринарный врач-эксперт Михаил Альшинецкий.

Кстати, леопардов не оставят на самотек. На каждую кошку наденут специальный спутниковый ошейник, впервые изготовленный в России. Благодаря прибору ученые смогут отслеживать местонахождение леопардов и их состояние.

- Леопардам около двух лет и, по оценке экспертов, они полностью готовы к жизни в дикой природе. Хищники станут частью небольшой группировки, которая сейчас стабилизируется на Центральном Кавказе, - рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», последний выпуск переднеазиатских леопардов в природу был в 2020 году. Поэтому событие, которое намечено на 16 июля, для Центра Восстановления леопардов очень важное и знаковое.

Стоит отметить, что к 1950 году леопард стал редким представителем фауны многих субъектов юга страны, а к началу 80-х хищник перестал постоянно встречаться на этой территории. Это связано с тем, что для охотников леопарды были прекрасной добычей. В итоге популяция возродиться уже не могла. Вид был обречен на полное исчезновение.