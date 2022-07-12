«Даже лучше старого!»: Хозяйке утонувшего УАЗа во время потопа в Сочи подарили новый внедорожник

Утонувший УАЗ пойдет на металлолом

Хозяйке утонувшего внедорожника во время потопа в Сочи Ульяновский автозавод вручил ключи от нового УАЗа Профи.

- Все началось с распространения видео о том, как из-за разбушевавшейся в Сочи стихии УАЗ Патриот унесло селевыми потоками в море, - сообщили сотрудники компании.

Во так выглядит раскуроченный после стихии старый внедорожник Фото: Олег УМАРОВ

Тот ролик завирусился в Сети и вызвал массу эмоций у пользователей.

- Вон он, вон он, вон он мой уазик, вон он... Вон он, колесики одни торчат, — в слезах за кадром переживала женщина.

Тогда автозавод решил найти владелицу автомобиля и помочь ей, а также поддержал фонд помощи пострадавшим от стихии.

Новый УАЗ выехал в Сочи из Ульяновска 11 июля утром. Машину в торжественной обстановке Виктории передали сегодня днем, 12 июля.

- Передали Виктории УАЗ Профи с двойной кабиной на пять посадочных мест, вместительным грузовым отсеком и богатой комплектацией с пакетом «Комфорт» в бессрочное пользование. Вместе с автомобилем идет страховой полис, а также комплект зимней резины, - отметили представители автозавода и выразили надежду, что Виктория полюби его не меньше утонувшего.

- Огромное спасибо УАЗУ, нам машина очень понравилась, мы счастливы. Безумно счастливы. Этот внедорожник даже лучше старого, - поблагодарила Виктория.

После торжественного вручения ключей от новенькой машины Виктория Теряева вспомнила и рассказала о пережитых минутах после того, как большая вода уничтожила ее машину.

- 23 июня останется в моей памяти навсегда. Ночью мы проснулись от того, что пошел сильный дождь, время было 2:40. Выбежали на улицу, начали собирать все во дворе. Вода уже подступала к ступенькам дома. Машины стояли на парковке, на брелоках начала звенеть сигнализация. В этот момент мы поняли, что машины уже не спасти. Одна за другой их стало сносить в реку. Наша машина стояла первой припаркованной перед машинами отдыхающих, она и приняла удар, а все остальные пошли за ней, - с грустью поделилась сочинка.

Теперь в семье появилась новая машина Фото: Олег УМАРОВ

Виктория рассказала, что вместе с машинами тогда смыло беседку, единственную детскую площадку, также полностью затопило первые этажи дома.

- Как же тяжело было смотреть на него под грудой завалов на берегу моря. Внедорожник потоком унесло от дома метров на 500 и засыпало таким слоем камней, что видны были только колёса, при этом сама машина была перевернута. Я просто не знала, как быть дальше, новую позволить мы себе не могли, - добавила Виктория.

После двух дней страданий Виктории «постучали» в личные сообщения в соцсети представители УАЗ.

- Просто наверно всегда нужно верить в чудеса и добрых людей. Я была в шоке, когда увидела пост на страничке автозавода с сотнями комментариев с поддержкой. По сути, мои искренние эмоции и переживания за кадром на том видео вернулись в ответ таким большим подарком, - поблагодарила всех сопереживающих Виктория.