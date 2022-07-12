1,5 тыс. гектаров посевов съела саранча в Краснодарском крае

На Кубани нашествие саранчи. Фото: ФГБУ "Россельхозцентр" Краснодарского края

В Приморско-Ахтарском районе в эти июльские дни даже солнца не видно из-за полчищ саранчи. Тучи насекомых перелетают огромными стаями. Азиатская перелетная саранча способна преодолевать дистанции в 400 км, при этом уничтожая все на своем пути.

- Шла она оттуда валом. Темно аж было. Кукурузу съела, вот тут вот свекла, все поедено. Ничего не осталось ни от морковки, ни от картошки, – местные жители хватаются за головы. На огородах после того, как по ним прошелся мелкий враг – шаром покати. Лишь одни сухие бадылки там, где росли кукуруза и пшеница.

Саранча уничтожает все зеленое на своем пути. ФГБУ "Россельхозцентр" Краснодарского края

В регионе выявили 89 очагов распространения саранчи на площади в 2,5 тысячи гектаров, на 1,5 тысячах гектаров вредитель уничтожен. По данным специалистов, существенный ущерб сельхозкультурам не нанесен. Но под угрозой повреждений еще остаются посевы риса.

В краевом «Россельхозцентре» говорят, что к нападению насекомых готовятся заранее. О том, насколько массированной может быть будущая атака, становится ясно еще в конце мая, когда в плавнях начинается отраждение личинок.

Самые благоприятные для размножения вредителя погодные условия – дефицит влаги, высокие температуры и солнечная активность. Кроме того, в последние годы в Приморско-Ахтарском районе пересыхают реки и в бывших руслах появляются целые колонии насекомых. Но уничтожить саранчу, пока она еще в стадии личинки – нельзя. В итоге в июне-июле в плавнях становятся на крыло миллионы особей.

Сухая жаркая погода - идеальные условия для размножения вредителя. Фото: ФГБУ "Россельхозцентр" Краснодарского края

- Плавни относятся к водоохранным зонам, где невозможно проведение истребительных мероприятий. Обработки проводят только при выходе саранчи из плавней на прилегающие территории населенных пунктов, сельхозпредприятий, фермерские угодья, приусадебные участки, - рассказал руководитель ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю Виталий Марченко.

К сожалению, эти меры недостаточны, когда саранча уже начинает свое путешествие сначала по округе, где она появилась на свет, а затем распространяется по всему району. В Приморско-Ахтарском районе от нашествия вредителя наиболее страдают станицы Степная и Приазовская, хутора Новые Лиманокирпили, Старые Лиманокирпили. В Калининском районе саранча досаждает жителям хуторов Могукоровка и Редант.

- Чтобы не допустить распространения этого насекомого, в районе заранее приступили к химической обработке обочин дорог, окраин сельхозполей и территории, прилегающей к плавням. Из-за дождей личинки отрождались несколькими партиями. Поэтому специалистам пришлось проводить несколько обработок, - сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

После обработки поля усыпаны мертвыми насекомыми. ФГБУ "Россельхозцентр" Краснодарского края

В июле 2022 года кубанские ученые совместно с коллегами из петербургского «Всероссийский научно-исследовательского института защиты растений» отобрали на территории Кубани несколько насекомых для научных испытаний. В лабораториях готовят принципиально новый и более эффективный биологический инсектицид для борьбы с саранчовыми и другими вредителями.

Ученые собирают новых особей для лабораторных испытаний. ФГБУ "Россельхозцентр" Краснодарского края

Иначе, говорят специалисты, вредителя не победить. Ареал его распространения по региону только увеличивается.