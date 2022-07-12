Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 июля 2022 16:18

1,5 тыс. гектаров посевов съела саранча в Краснодарском крае

От нашествия саранчи в Приморско-Ахтарском районе страдают огороды и поля с кукурузой и пшеницей
Евгения ХАЛИКОВА
На Кубани нашествие саранчи. Фото: ФГБУ "Россельхозцентр" Краснодарского края

На Кубани нашествие саранчи. Фото: ФГБУ "Россельхозцентр" Краснодарского края

В Приморско-Ахтарском районе в эти июльские дни даже солнца не видно из-за полчищ саранчи. Тучи насекомых перелетают огромными стаями. Азиатская перелетная саранча способна преодолевать дистанции в 400 км, при этом уничтожая все на своем пути.

- Шла она оттуда валом. Темно аж было. Кукурузу съела, вот тут вот свекла, все поедено. Ничего не осталось ни от морковки, ни от картошки, – местные жители хватаются за головы. На огородах после того, как по ним прошелся мелкий враг – шаром покати. Лишь одни сухие бадылки там, где росли кукуруза и пшеница.

Саранча уничтожает все зеленое на своем пути. ФГБУ "Россельхозцентр" Краснодарского края

Саранча уничтожает все зеленое на своем пути. ФГБУ "Россельхозцентр" Краснодарского края

В регионе выявили 89 очагов распространения саранчи на площади в 2,5 тысячи гектаров, на 1,5 тысячах гектаров вредитель уничтожен. По данным специалистов, существенный ущерб сельхозкультурам не нанесен. Но под угрозой повреждений еще остаются посевы риса.

В краевом «Россельхозцентре» говорят, что к нападению насекомых готовятся заранее. О том, насколько массированной может быть будущая атака, становится ясно еще в конце мая, когда в плавнях начинается отраждение личинок.

Самые благоприятные для размножения вредителя погодные условия – дефицит влаги, высокие температуры и солнечная активность. Кроме того, в последние годы в Приморско-Ахтарском районе пересыхают реки и в бывших руслах появляются целые колонии насекомых. Но уничтожить саранчу, пока она еще в стадии личинки – нельзя. В итоге в июне-июле в плавнях становятся на крыло миллионы особей.

Сухая жаркая погода - идеальные условия для размножения вредителя. Фото: ФГБУ "Россельхозцентр" Краснодарского края

Сухая жаркая погода - идеальные условия для размножения вредителя. Фото: ФГБУ "Россельхозцентр" Краснодарского края

- Плавни относятся к водоохранным зонам, где невозможно проведение истребительных мероприятий. Обработки проводят только при выходе саранчи из плавней на прилегающие территории населенных пунктов, сельхозпредприятий, фермерские угодья, приусадебные участки, - рассказал руководитель ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю Виталий Марченко.

К сожалению, эти меры недостаточны, когда саранча уже начинает свое путешествие сначала по округе, где она появилась на свет, а затем распространяется по всему району. В Приморско-Ахтарском районе от нашествия вредителя наиболее страдают станицы Степная и Приазовская, хутора Новые Лиманокирпили, Старые Лиманокирпили. В Калининском районе саранча досаждает жителям хуторов Могукоровка и Редант.

- Чтобы не допустить распространения этого насекомого, в районе заранее приступили к химической обработке обочин дорог, окраин сельхозполей и территории, прилегающей к плавням. Из-за дождей личинки отрождались несколькими партиями. Поэтому специалистам пришлось проводить несколько обработок, - сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

После обработки поля усыпаны мертвыми насекомыми. ФГБУ "Россельхозцентр" Краснодарского края

После обработки поля усыпаны мертвыми насекомыми. ФГБУ "Россельхозцентр" Краснодарского края

В июле 2022 года кубанские ученые совместно с коллегами из петербургского «Всероссийский научно-исследовательского института защиты растений» отобрали на территории Кубани несколько насекомых для научных испытаний. В лабораториях готовят принципиально новый и более эффективный биологический инсектицид для борьбы с саранчовыми и другими вредителями.

Ученые собирают новых особей для лабораторных испытаний. ФГБУ "Россельхозцентр" Краснодарского края

Ученые собирают новых особей для лабораторных испытаний. ФГБУ "Россельхозцентр" Краснодарского края

Иначе, говорят специалисты, вредителя не победить. Ареал его распространения по региону только увеличивается.

Интересное