Сбежавший с места смертельного ДТП в Краснодаре судья спустя два года не фигурирует в деле

Автомобиль Юрия Захарчевского и он сам сразу после ДТП

Дело о смерти Данила Юханова в Краснодаре спустя два года так и не сдвинулось с места. За рулем своего внедорожника в апреле 2020 года судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский сбил парня на велосипеде и сбежал с места ДТП. Но даже не был лишен водительских прав. Еще почти два года ему удавалось оставаться при должности. Судья подал в отставку накануне заседания Высшей квалификационной коллегии в конце прошлого года.

Коллеги по мантии не стали препятствовать отставке Захарчевского и дали согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела. Но на этом все и затихло.

Выдержав все положенное для процедур время, адвокат семьи жертвы ДТП обратился в следком с жалобой на бездействие следствия. Недавно им пришел ответ.

- Решение о возбуждении уголовного дела либо привлечении судьи в качестве подозреваемого принимается только председателем Следственного комитета РФ. После этого будет рассмотрен вопрос о применении меры пресечения для Юрия Захарчевского и подано в суд ходатайство об аресте его имущества, - сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области, где расследуется дело о ДТП.

Напомним, момент столкновения судейского Land Cruiser с велосипедистом попал на видео. Эти кадры изучались экспертами Минюста. И хотя скорость автомобиля в этот момент по прошествии времени им установить не удалось, вывод их был однозначен - водитель мог и должен был затормозить. Более того, он обязан был остановиться после столкновения и попытаться оказать парню экстренную помощь, вызвать скорую. Но Юрий Захарчевский остановился только на соседней улице по требованию полицейских.

Все эти факты учтены в деле. Но водитель со статусом по-прежнему не наказан.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Судья был за рулем, но сбил велосипедиста кто-то другой

Дело о смертельной аварии в Краснодаре называют абсурдом (подробнее)