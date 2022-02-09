Видео момента аварии, где судья сбил велосипедиста в Краснодаре, стало ключевым доказательством

Момент аварии.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего уже судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского. Через время он получит статус обвиняемого по делу о ДТП со смертельным исходом.

Однако был момент, когда это казалось уже чем-то невероятным для родных 29-летнего Данила Юханова. За рулем своего внедорожника в апреле 2020 года вершитель судеб сбил парня на велосипеде и сбежал с места ДТП, но даже не был лишен водительских прав. Еще почти два года ему удавалось оставаться при должности. Судья подал в отставку накануне заседания ВККС.

"Комсомолке" стало известно, что именно повлияло на решение коллег по мантии Юрия Захарчевского. В распоряжении издания есть видео с уличных камер наблюдения, на которые попал момент аварии с участием судьи Захарчевского.

Захарчевский был остановлен на соседней улице

К слову, именно эти ценные кадры, где судейский внедорожник на скорости сбивает велосипедиста и уезжает с места ДТП, изучали и эксперты Минюста. Хотя скорость судейского автомобиля по прошествии многого времени установить уже невозможно, у Захарчевского была возможность затормозить.

- Водитель мог предотвратить ДТП, - говорится в экспертном заключении.

Более того, водитель «крузака» не имел права покидать место происшествия. А обязан был остановиться и включить аварийные огни.

- Все это в совокупности изучили и судьи на специальном дисциплинарном заседании 7 февраля. И раз решение о возбуждении в отношении Захарчевского уголовного дела было принято положительное, то доказательства следствия их убедили, - сообщил "КП" - Кубань" источник знакомый с ситуацией.

Во время допроса в качестве свидетеля Юрий Захарчевский утверждал, что не помнит момента аварии из-за плохого самочувствия за рулем в тот день. Но это вряд ли станет убедительным аргументом, чтобы теперь уже избежать ответственности за загубленную жизнь.

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