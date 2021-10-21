Потерял сознание, очнулся - ДТП: экспертиза дала ответ, виноват ли кубанский судья в смертельной аварии с велосипедистом

Камеры видеонаблюдения зафиксировали судью Захарчевского на месте ДТП. Но расследование дела все равно тормозилось

Похоже, в деле о странном ДТП, где вот уже год фигурирует только судейский автомобиль Юрия Захарчевского (но без водителя), забрезжил рассвет. После публикации в "Комсомолке" расследование аварии, из-за которой погиб 29-летний велосипедист Данила Юханов, взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Для объективности вести дело поручили следователям в соседнем Ростове-на-Дону.

Проведена не одна экспертиза (имеется в распоряжении редакции) и даже следственный эксперимент. И выводы специалистов Федерального бюджетного учреждения "Южный региональный центр судебной экспертизы" Минюста РФ могут поставить точку в этом сложном деле.

Напомним, в апреле 2020 года 29-летний велосипедист Данил Юханов ехал в аптеку для беременной жены, когда сзади в него резко воткнулся судейский Land Cruiser. От удара он отлетел на несколько метров и подняться уже не смог. К парню подбежали прохожие, а водитель внедорожника дал по газам. От многочисленных травм молодой мужчина почти сразу впал в кому. Спустя четыре месяца он умер в больнице, не приходя в сознание.

У Данила был перелом основания свода черепа, открытая черепно-мозговая травма.

Свидетели драмы вызвали полицейских и скорую. Они же, к счастью, запомнили номера машины. От "крузака" на месте аварии остались следы - накладка с правого зеркала и подкрылок. Трагедия попала на уличные камеры видеонаблюдения.

Надо отдать должное полицейским, в считанные минуты автомобиль нарушителя они нашли на соседней улице. Когда выяснилось, кто им управлял, правоохранители оторопели. Судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский отпираться не стал. Но на опросе, посмотрев видео момента аварии, сказал, что не помнит столкновения. Он, по его словам, вообще часто теряет сознание, и, возможно, так было и в этот раз. Казалось бы, картина ясна. Но фигурантов в уголовном деле по-прежнему не назначено.

Между тем, в экспертном заключении говорится, что водитель Land Cruiser Юрий Захарчевский все-таки нарушал правила дорожного движения в тот вечер, когда сбил Данилу Юханова. Хотя скорость судейского автомобиля по прошествии многого времени установить уже невозможно, у Захарчевского была возможность затормозить.

- Водитель мог предотвратить ДТП, - говорится в экспертном заключении.

Более того, водитель "крузака" не имел право покидать место происшествия. А обязан был остановиться и включить аварийные огни.

Во время допроса в качестве свидетеля Юрий Захарчевский утверждал, что не помнит момента аварии. Он говорит, что почувствовал себя плохо и почти потерял сознание аккурат в том месте, где получил смертельные травмы Данила Юханов. Но именно это, считают эксперты, является нарушением еще одного пункта правил дорожного движения, где говорится, что садится за руль в таком состоянии Захарчевскому было нельзя.

Данила Юханов с женой. На момент гибели ему было всего 29 лет, а супруга ждала ребенка... Фото: семейный архив.

Как ни странно, несмотря на жалобы на плохое самочувствие, на своем Land Cruiser Юрий Захарчевский продолжал ездить даже после резонансного ДТП. Его не лишили возможности управлять автомобилем до окончания разбирательства.

Однако, по слухам, судья Краснодарского краевого судья в последнее время все же реже ведет судебные процессы.

- Он то на больничном, то в отпуске, - говорят в окружении Юрия Захарчевского.

Но несмотря на то, что защита и сам действующий судья настаивают, что жертва ДТП Данила Юханов был нетрезв в тот трагический вечер, вершителю судеб авария может стоить кресла.

- Мы считаем, что автотехническая экспертиза была проведена добросовестно и объективно. А окончательные выводы сделает следствие, которое и поставило перед экспертами все те вопросы, на которые даны однозначные ответы, - пояснил "КП" - Кубань" адвокат семьи Данила Юханова Алексей Иванов.

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