Судью, по чьей вине погиб 29-летний велосипедист, уволили с поста в Краснодаре

Юрий Захарчевский лишился поста

Судью Краснодарского краевого суда Юрия Захарческого уволили. Такое решение приняла квалификационная коллегия судей в Краснодарском крае.

- Полномочия судьи прекращены по его письменному заявлению об отставке, - пояснили "КП" - Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Решение о своей отставке Юрий Захарчевский принял перед заседанием Высшей квалификационной коллегии судей РФ, где рассмотрят вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении него.

Напомним, в апреле 2020 года судья сбил 29-летнего велосипедиста Данил Юханова и сбежал с места аварии. Полицейские нашли его на соседней улице, но из-за особого статуса тут же отпустили. А дело спустили на тормозах.

Врачи боролись за жизнь парня еще восемь месяцев, но Данил умер. Тогда близкие начали бить во все колокола, призывая судью к ответу.

К слову, уголовное дело по факту ДТП возникло только после публикации "Комсомолки" и решения главы Следкома передать расследования происшествия в центральный аппарат. Все то время, что Данил лежал в больнице и после этого Юрий Захарческий продолжал работать судьей и даже не был лишен права управления автомобилем.

Более того, в деле он вообще никак не фигурировал. Главным подозреваемым в нем был не человек, а автомобиль.

Но несколько экспертиз даже по прошествии времени дали четкий ответ, виноват ли водитель Toyota Land Cruiser в столкновении с велосипедистом. 7 февраля коллеги по мантии соберутся вновь, чтобы принять решение о возбуждении дела в отношении Юрия Захарчевкого.

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