Ливанет после дикой жары. Синоптики озвучили неутешительный прогноз на курортах Краснодарского края

На курортах Краснодарского края снова прогнозируют дожди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Побережье Черного моря штормило несколько дней подряд. Из-за этого на пляжах постоянно поднимали черный флаг. Это означает, что купание категорически запрещено. Останавливало это, правда, не многих. Люди, несмотря на высокие волны, все равно заходили в море. Спасателям даже пришлось вытаскивать туристов из воды. Сейчас обстановка на пляжах потихоньку улучшается, море успокаивается, но это, говорят метеорологи, ненадолго.

- Виновником непогоды стал атлантический циклон, пробивающийся вглубь Русской равнины, - сообщают в центре погоды «Фобос». - Но из Европы начал распространять влияние на Причерноморье гребень азорского антициклона.

Именно этот очаг высокого давления перекрыл поступление насыщенных морской влагой воздушных масс. Потому осадки прекратились. А на термометрах отметки снова начали зашкаливать.

- Температура воздуха ночью +16...21 градус, днем в юго-восточных предгорных районах воздух прогреется до +21...26, а на остальной территории края до +28...31 градуса, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но после дикой жары к выходным опять ливанет. Дождь ожидается сильным, причем, по прогнозам, готовиться к непогоде снова нужно курортным городам. Сильнее всего достанется Сочи и Туапсе - там ждут ливни с грозами и градом. Стихия будет бушевать не один день. На остальной территории Кубани осадки будут кратковременными.

Кстати, метеорологи сделали прогноз на бархатный сезон в Краснодарском крае.