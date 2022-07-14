Собчак восхитилась работой краснодарских художников «Reсycle»

Художники Андрей Блохин (слева) и Георгий Кузнецов. Фото: Валерий БЛОХИН.

Певица Саша Gradiva, известная всем по хиту 90-х «Это просто дождь», в интервью Ксении Собчак заявила, что «Дом культуры ГЭС-2» на Болотной Набережной может обойтись без международных выставок. Вместо иностранных художников нужно давать площадку нашим скульпторам. И привела в пример арт-группу «Reсycle Group». Ее создали художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов – участники венецианского биеннале и обладатели премии Кандинского.

- «Reсycle Group» - гениальные ребята, которые почему-то обделены вниманием. У них были выставки и в Манеже, и в Пушкинском, но мне кажется, что они не получают в России тех лавров, которые они получают в Европе. Я считаю, мы должны ими гордиться, - высказалась певица Саша.

Работы арт-группы «Reсycle Group» на выставке. Фото: Валерий БЛОХИН.

Ксения Собчак обратилась к известному предпринимателю Леониду Михельсону с предложением выставить работы «Reсycle Group».

- Товарищ Михельсон, заполняйте «ГЭС-2» проектами «Reсycle»! Я бы их здесь посмотрела, - обратилась в камеру журналист Ксения Собчак.

Кстати, жители и гости Краснодара могут увидеть работы художников под открытым небом. В парке Галицкого находятся два объекта современного искусства, которые создавали «Reсycle». Это скульптура «Геоточка» и «Искусственная среда».

СПРАВКА «КП»

Андрей Блохин и Георгий Кузнецов объединились в «Reсycle Group» в 2008-м. Оба молодых человека выходцы из художественных семей. В Краснодаре живут Валерий и Лариса Блохины – родители Андрея. А семья Кузнецовых - из Ставропольского края. Семьи связывает тесная дружба, так что Блохин и Кузнецов младшие знакомы с детства. «Reсycle Group» активно выставляется в Европе, сейчас молодые художники живут в Париже.