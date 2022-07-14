Риелтор рассказал, как вычислить фейковые предложения о продаже квартиры в Сочи

Большинство предложений о продаже квартиры являются фейками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В разгар летнего сезона жители России приезжают на юга в отпуск. Некоторым так сильно нравится проводить каникулы на Черноморском побережье, что они уезжать в холодные и серые города уже не хотят. Люди начинают задумываться о покупке недвижимости. Многие ищут квартиры в Сочи. Вот только далеко не все предложения о продаже реальные. «КП» - Кубань» поговорила с риелтором и узнала, как не попасть впросак.

«Утки», «обманки» и «фонари» - именно так специалисты по недвижимости называют ложные объявления о продаже квартиры. И таких предложений на рынке - 80%. Причем далеко не всегда удается распознать фейк.

- Объем предложений, который обозначен на классифайдах (сайты объявлений. – Прим.ред.) и тот, что есть в реальности, сильно отличается из-за стиля работы небольших агентств недвижимости. Сегодня в Сочи работает порядка 11 тысяч специалистов по недвижимости, - рассказывает гендиректор Городского риелторского центра Сочи Юлия Усачева.

По словам эксперта, как раз из-за высокой конкуренции риелторы начали завлекать клиентов выгодными акциями, но зачастую предложения эти ложные. Например, если ваш бюджет 5 миллионов рублей, то те объекты, которые в Сочи продаются за данную сумму, вряд ли вас привлекут.

- «Придуманные» объекты с более высокими качественными характеристиками будут генерировать постоянный поток звонков. Агентства, которые не размещают фейки, получают в 20 раз меньше звонков от потенциальных клиентов, - подчеркивает Юлия Усачева.

Также причиной появления фейков становится копирование реальных объектов у конкурентов. Из-за этого одна реальная квартира может превратиться в десяток ненастоящих.

- На данный момент ресурсы ведут работу по очистке своих баз, но это крайне сложная работа, - сообщает Юлия Усачева.

Как же отличить фейковое предложение от реального?

Главный параметр, по которому можно понять реальность предложения, – это цена. Если квадратный метр ниже 250 тысяч рублей в объекте, который находится на курорте, в хорошем спальном районе и тем более в центре, то это, скорее всего, обман.

- Конечно, есть и вполне реальные объекты с ценой «квадрата» ниже, но в этом случае стоит обращать внимание на статус жилого помещения и местоположения объекта - он может быть на значительном удалении от моря, - отмечает Юлия Усачева.

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