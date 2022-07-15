«Один помогает оздоровиться, другой - обогатиться». Есть ли истина в легендах о водопадах Сочи

Ореховский водопад. Фото: Олег УМАРОВ

На отдых в Сочи приезжает много туристов. Кто-то просто нежится под лучами солнца на пляже, а кто-то любит активные путешествия: экскурсии, поездки на джип-турах, походы в горы и на водопады. Вот о последних немного подробнее.

На курорте много разных водопадов, каждый из них носит красивое название и имеет множество легенд и загадок. Например, про Агурские водопады говорят, что когда-то давно девушка по имени Агура помогла Прометею, прикованному к скале. Об этом узнал бог Ахын и в гневе превратил девушку в реку.

Водопад Ажек. Фото: Олег УМАРОВ

Экскурсоводы постоянно рассказывают туристам о лечебных свойствах водопадов. Якобы, окунувшись, вы сможете исцелиться от душевных ран, омолодиться или же избавить от негативной энергии. Отдыхающие, услышав такие высказывания о 33 водопадах, Ореховском и Ажек, сразу покупают экскурсию.

Действительно ли водопады имеют целебные свойства, рассказали эксперты.

- Возникновение 33 водопадов окутано множеством таинственных историй. Помимо основной легенды о великане, который «создал» этот уникальный природный комплекс, существуют поверья среди туристов о целебных свойствах этой воды, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Национального парка Сочи.

Вид с верхушки водопада Ажек. Фото: Олег УМАРОВ

Каждому водопады приписывают различные целебные свойства. Например, если окунетесь в один, то поправите здоровье. А благодаря второму сможете обогатиться. Не жизнь, а сказка «Конек горбунок». Помните, как царь молодился? Три бочки с молоком, студеной и вареной водой. Но у царя, как мы знаем, омолодиться так и не получилось.

- Однако, на сегодняшний день все целебные свойства водопадов ничем не подтверждены, кроме отзывов туристов. Каких-либо исследований на предмет оздоровления не проводилось, все это является субъективным мнением посетителей туристического объекта, - заявили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Ореховский водопад. Фото: Олег УМАРОВ

Также не доказаны лечебные свойства и других водопадов. Но все же достопримечательности посетить стоить. Как минимум, вы сможете искупаться в лазурной и прохладной воде, насладиться свежим воздухом, природой и посмотреть на завораживающие водопады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-5 самых красивых и живописных водопадов в Сочи

Эти места непременно стоит посетить (подробнее)