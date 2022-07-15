Суд назначил 10 лет тюрьмы и 90 млн штрафа бывшей начальнице налоговой Туапсе за взятки

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Туапсе вынесли приговор бывшей начальнице налоговой за взятки. Женщине назначили 10 лет тюрьмы и 90 миллионов рублей штрафа.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в 2013 году экс-начальница налоговой решила получить взятку от директора строительной фирмы. Она сообщила предпринимателю, что взамен крупной суммы предприятию возместят налог на добавленную стоимость за третий квартал 2013 года - 9 026 234 рублей.

Директор фирмы, в свою очередь, должен был подписать договор аренды коттеджа с родственницей начальницы налоговой и передать 4,5 миллиона рублей в качестве взятки.

Согласно материалам дела, такое предложение со стороны подсудимой предпринимателю было не первым. Но в 2013 году он, опасаясь проблем с налоговыми вопросами, согласился на сделку. Директор фирмы перевел деньги на счет матери экс-начальницы налоговой, после чего НДС за третий квартал, как и обговаривалось, был возмещен.

- С учетом всех обстоятельств подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 90 миллионов рублей. Ей также назначено лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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