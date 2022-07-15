Чиновники пояснили пламенный прорыв трубы с йодобромной водой на Кубани

Фонтан чинят

Чудом считают прорыв трубы с йодобромной водой жители станицы Нефтяной Апшеронского района. Источник три месяца был пересохшим, но вода в один момент вырвалась наружу сильной струей. При этом из нее выходили пары газа, которые вспыхнули.

- Случилось то, на что уже не надеялись. Более трех месяцев назад резко исчезла минеральная вода, которая лечила и радовала народ. Накануне после сильного хлопка снова забил фонтан, - рассказал местный жителей Андрей Сарьян.

Чиновники пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» пламенный прорыв трубы и рассказали, что дальше будет с источником.

- Источник йодобромной воды находится на территории православного лагеря, напротив стоит церковь. Владелец участка – местный предприниматель, он и будет заниматься расследованием проблемы и дальнейшим благоустройством объекта. Сейчас источник не представляет опасности. Горел он всего минут 10, и после того, как любопытные местные жители, услышав запах газа, поднесли зажигалку. Все пары уже вышли. Предполагаем, что именно из-за скопления метана произошел резкий выплеск застоявшейся воды, - пояснили «Комсомолке» в администрации Нефтегорского сельского поселения Апшеронского района.

Источник йодобромной лечебной воды находится за решеткой. Она установлена для безопасности и огораживает очень старую скважину. Ее починят и благоустроят в ближайшее время.

- На территории, которая сейчас принадлежит православному лагерю, во времена советского союза была лечебница. Это уже позже все перешло в частные руки. Нынешний владелец работает на месте ЧП, проводится экспертиза, после которой будет решено, какие работы нужно проводить на месте. Здесь планируется заменить старые трубы и установить водоотвод к озеру, - добавили в местной администрации.

К этому источнику в станицу Нефтяную многие приезжают лечит суставы и другие заболевания. По словам чиновников, местный предприниматель после благоустройства оставит целебный водоем для общего пользования. Но не обойдется здесь без прокурорской проверки.

- Прокуратура Апшеронского района после случившегося организовала проверку. Сотрудники установят принадлежность скважины и уточнят, проводились ли на ней необходимые работы по содержанию, - добавили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.