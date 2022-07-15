Последствия пожара в Ейске: несколько магазинов сгорели дотла, эвакуировано 20 человек

При пожаре в Ейске сгорели магазины. Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

Пожар в Ейске на улице Армавирской начался 15 июня во второй половине дня. Огонь вспыхнул на крыше одного из магазинов, а потом перекинулся дальше. Сначала пожарные боролись с пожаром на площади 350 кв. м. Позже она увеличилась до 800 кв. м. Через семь минут после прибытия спасателей возгоранию был присвоен повышенный ранг.

- Было эвакуировано 20 человек. На месте ЧС работает 59 человек, 19 спецмашин, а также группа испытательной пожарной лаборатории, - сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Люди при пожаре не пострадали. Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

В 15:25, через полчаса после прибытия, пожарные ликвидировали открытое горение.

Как сообщают местные жители, в пожаре сгорели продуктовые магазины, салоны мебели и велотоваров. Люди не пострадали.