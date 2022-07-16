Кладбище слонов и носорогов возрастом 1,4 млн лет нашли на берегу Азовского моря

Фото КП предоставили: О. Миронова и В. Титов

Самая настоящая спасательная операция уникальных окаменелостей и артефактов проходит на Таманском полуострове, в Темрюкском районе Кубани. Здесь нашли целое кладбище останков слонов и носорогов возрастом 1,4 миллиона лет. Но дело в том, что из-за абразионных береговых процессов местонахождение вместе с окаменелостями и каменными орудиями древнейших людей может смыть в море. Поэтому археологи и палеонтологи кропотливо, но не затягивая, пытаются сохранить историю, которая переносит нас во времена человека прямоходящего Homo erectus.

Фото КП предоставили: О. Миронова и В. Титов

- Конкретное место раскопок не называем принципиально, потому что могут наведаться «черные» палеонтологи и коллекционеры, а мы не хотим дать им такую возможность. Это местонахождение известно для науки уже более 100 лет. Периодически в этом районе работали экспедиции разных организаций. Одна из последних групп проводила здесь работы в 90-х годах, после чего местонахождение не исследовалось, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Вадим Титов.

Фото КП предоставили: О. Миронова и В. Титов

Фото КП предоставили: О. Миронова и В. Титов

Возобновились раскопки в 2004 году, после открытия на этом палеонтологическом местонахождении археологами каменных артефактов. К настоящему времени археологам и палеонтологам удалось достать из-под земли сотни уникальных костей и каменных изделий.

Фото КП предоставили: О. Миронова и В. Титов

- Это место массового захоронения южных таманских слонов и носорогов-эласмотериев, среди них редко попадаются кости, например, лошади, антилопы, плейстоценовой собаки, оленей. Еще далеко до современного человека, 1,2 – 1,4 млн лет назад на Земле жили древние люди, относящиеся к представителям Homo erectus (человек прямоходящий) или Homo ergaster (человек работающий). Но пока их останков мы не нашли, лишь только камни, которые они делали. Происхождение этого местонахождения мы связываем с грязевыми вулканами, которых достаточно много на Таманском полуострове и в настоящее время. Считаем, что толстокожие животные – слоны и носороги – приходили к вулканам, принимали грязевые ванны, возможно, там были запасы пресной воды, и в этой «ловушке» постепенно гибли. Возможными причинами смерти могли быть несколько факторов: какая-то их часть не могла выбраться из грязевых ванн, некоторые могли погибать в результате ядовитых выбросов из вулканов. Здесь же могли охотиться хищники, например, саблезубые кошки и крупные гиены пахикрокуты. На протяжении долгого времени и образовалось это захоронение животных, - уточнил Вадим Титов.

Фото КП предоставили: О. Миронова и В. Титов

Со временем грязевая масса с остатками животных сползла по склону к берегу древнего водоема.

- На данный момент в руки ученых попали кости порядка сотни особей слонов, около 50 особей носорогов-эласмотериев. Но учитывая, что ученые на протяжении последних 110 лет собирали материал не постоянно, то часть артефактов смыло в море, что-то забирали коллекционеры и краеведы, - получается, изначально кладбище насчитывало в два-три раза больше особей, - отметил палеонтолог.

Фото КП предоставили: О. Миронова и В. Титов

К сожалению, нет возможности в этом месте создать музей под открытым небом из-за постоянного разрушения берега, да и спонсора найти для этих нужд не смогли. Хотя, это мог бы быть уникальный музейный объект, привлекательный как для учёных, так и для туристов.

- Чтобы музеефицировать, нужны огромные средства, в том числе и для укрепления берега. Мы предлагали предпринимателям, музеям создать такую локацию, где под крышей могли бы располагаться многочисленные кости древних гигантских животных, стоянка древнего человека. Но никто не заинтересовался и не захотел вкладываться. Это местонахождение скоро исчезнет, берег обрушивается и сейчас идут, можно сказать, спасательные раскопки по сохранению того, что осталось. Организовать эту экспедицию нам помог Российский научный Фонд, - сказал Титов.

Фото КП предоставили: О. Миронова и В. Титов

Весь костный материал отправляют в Азовский музей-заповедник (г. Азов). В частности, там смонтирован уникальный скелет кавказского эласмотерия на основе материалов из этого местонахождения. Каменные изделия древнейшего человека отправляются в коллекцию Института истории материальной культуры РАН Санкт-Петербурга.

Фото КП предоставили: О. Миронова и В. Титов

Фото КП предоставили: О. Миронова и В. Титов

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