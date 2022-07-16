На Кубани разбился самолет АН-2, погибли два человека

Расследование продолжается

В Краснодарском крае упал АН-2. При посадке самолет зацепил линии электропередачи в станице Прочноокопской Новокубанского района. Погибли два человека.

- Трагедия произошла в 22:30. Падение самолета АН-2 произошло без возгорания, разрушений строений нет. К ликвидации последствий происшествия привлечено от РСЧС 31 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек, 4 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В связи с крушением легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело

- По факту крушения легкомоторного самолёта в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным следствия, крушение самолета произошло после того, как воздушное судно АН-2 задело линии электропередачи. Пилот и его пассажир 1951 года рождения скончались от полученных травм.

На месте работают следователи, выясняются все обстоятельства и причины случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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