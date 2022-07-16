Установлены личности погибших при крушении самолета АН-2 на Кубани

Пило и пассажир погибли на месте

Вечером 15 июля в станице Прочноокопской Новокубанского района в Краснодарском крае потерпел крушение АН-2. Пилот при повороте, по данным следователей, снизился и крылом судна зацепил линии электропередачи.

Очевидцы сообщили, что была яркая вспышка, потом самолет упал. Но возгорания не произошло. Два человека скончались на месте от полученных травм, медики по приезду констатировали смерть мужчин. Возбуждено уголовное дело.

Личности погибших при крушении уже установлены. Самолетом управлял 58-летний пилот Виктор Крыпаев, с ним рядом был 71-летний напарник Юрий Покотилов. Известно, что Покотилов родом из Армавира, а Крыпаев из Ставрополя.

Юрий Покотилов и Виктор Крыпаев. Фото: соцсети

Мужчины летали над полем, они на самолете выполняли сельскохозяйственные работы. Предварительно, «кукурузник» вылетел из станицы Убеженской соседнего Успенского района, а упал в Прочноокопской Новокубанского района – расстояние между населенными пунктами 20 км по прямой.

Расследование продолжаются, назначены экспертизы. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе, имел ли право пилот управлять самолетом и было ли судно технически исправно.

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