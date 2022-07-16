Видео крушения самолета АН-2 на Кубани появилось в сети

Расследование продолжается

Накануне вечером в станице Прочноокопской Новокубанского района потерпел крушение легкомоторный самолет АН-2. Пилот и пассажир погибли на месте – это мужчины 58 лет и 71 года.

- Самолет разбился в 22:20. Причиной падения воздушного судна по предварительным данным стало то, что при повороте самолет крылом зацепил линии электропередачи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

После падения АН-2 следователи возбудили уголовное дело, статья - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследование продолжается.

Предварительно, самолет выполнял сельскохозяйственные работы. При полете пилот допустил ошибку и мог снизиться ниже глиссады.

С места крушения самолета появилось видео. На кадрах видны разрушение корпуса, левое крыло судна полностью разбито. Фрагменты фюзеляжа разбросаны рядом и в нескольких метрах от упавшего АН-2.