Пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов в Краснодарском крае

Последствия устраняют. Фото: УТ МВД по ЮФО.

В Славянском районе Краснодарского края в 05:40 часов на станции Протока сошли вагоны с газовым конденсатом. Пострадавших нет. Из 72 вагонов три опрокинулись на бок, а два остались на колесах. Состав сошел с рельсов во время передвижения локомотива по станции.

- На станции Протока при производстве маневровых работ и подачи грузовых вагонов на пути необщего пользования предприятия «Славянск-Эко» допущен сход пяти вагонов, три из них на боку, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

Стоит отметить, что на движение поездов внештатная ситуация не повлияла. Изменений в расписании нет. Также на место схода были направлены восстановительные поезда со станций Крымская и Тимашевская.

Возгорания не было. Фото: УТ МВД по ЮФО.

В результате ЧП произошел разлив конденсата на площади 60 квадратных метров. Это место рабочие обработали пеной. В СКЖД исключили экологическую угрозу. О сходе вагонов сообщили и в МЧС.

- На место прибыла оперативная группа Славянского пожарно-спасательного гарнизона. Последствия устраняются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», на место происшествия было направлено 15 пожарных, один пенный ход. На данный момент, по факту случившегося проводится проверка. На месте работают представители РЖД. В ближайшее время ожидается вакуумная машина и мощный кран для поднятия вагонов. Признаков возгорания не было обнаружено. Известно, что на график других поездов ЧП не повлияло.

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