СК сообщил подробности расследования дела после крушения АН-2 на Кубани

На месте работают эксперты

СК на транспорте продолжает расследование после крушения легкомоторного самолета в Краснодарском крае. Два человека погибли. Дело завели по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

- Следователями Краснодарского следственного отдела на транспорте произведен осмотр места происшествия, воздушного судна, изъяты образцы топлива, назначены необходимые экспертизы. Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных – ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

В СК добавили, что трагедия произошла в 22:30. При заходе на посадку воздушное судно АН-2, под управлением 58-летнего пилота, задело линии электропередачи, после чего потерпело крушение в районе станице Прочноокопской Новокубанского района. Пилот и его 71-летний пассажир скончались от полученных травм.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что перед самим полетом никаких проблем не возникло, самолет вылетел из станицы Убеженской соседнего Успенского района и упал в 20 километрах - станице Прочноокопской Новокубанского района. Сначала была яркая вспышка, затем самолет рухнул на землю. Но возгорания и пожара не произошло. В сети появилось видео после первых минут крушения, по кадрам видно, что при падении судно перевернулось на крышу, а крыло оторвало.

Расследование уголовного дела продолжается.