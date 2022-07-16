Причиной крушения АН-2 на Кубани называют ошибку пилотирования

Расследование продолжается

Следователи на транспорте возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета АН-2 на Кубани. Напомним, «кукурузник» выполнял сельскохозяйственные работы и упал, зацепив крылом линии электропередачи.

Эксперты основной причиной крушения называют ошибку пилотирования. Дело возбуждено и расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Известно, что перед самим полетом никаких проблем не возникло, самолет вылетел из соседней станицы Убеженской Успенского района и упал в 20 километрах - станице Прочноокопской Новокубанского района. Сначала была яркая вспышка, затем самолет рухнул на землю. Но возгорания и пожара не произошло. В сети появилось видео после первых минут крушения, по кадрам видно, что при падении судно перевернулось на крышу, а крыло оторвало.

Несмотря на очевидность случившегося, следователи назначили экспертизы. Комиссия по расследованию авиационных происшествий уточняет все факторы, которые привели к крушению. В том числе специалисты проверят исправность техники. Заключительные выводы будут сделаны не раньше чем через месяц.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что установлены личности погибших. От полученных травм на месте скончались 58-летний Виктор Крыпаев из Ставрополя и 71-летний Юрий Покотилов из Армавира.