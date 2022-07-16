Ждали свободы два года. Леопардов из Сочи выпустили на волю в Северной Осетии

Событие ждали два года. Фото: https://t.me/prirodovedenie_rus

В Северной Осетии спустя два года выпустили трех леопардов из Центра восстановления Сочи. На протяжении 24 месяцев хищники готовились к условиям дикой природы. И вот сегодня, 16 июля, кошек доставили в специальных клетках на вертолете в соседнюю республику.

С громким рычанием леопарды выбежали на волю. Хищники скрылись в лесу под аплодисменты присутствующих. В дикую природу воспитанников Центра восстановления Сочи проводил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

- Цель – восстановить популяцию переднеазиатских леопардов на Кавказе. Для этого нужно как минимум 50 особей. Наш Центр реинтродукции настроен решительно, и мы всячески ему помогаем. Уже в этом году начали обновлять вольеры, закупаем новое медицинское оборудование, - сообщил Александр Козлов.

За леопардами будут наблюдать. Фото: https://t.me/prirodovedenie_rus

С 4 июля врачи следили за состоянием кошек и проводили последние осмотры. Протокол обследования показал, что дикие кошки готовы к выпуску. Животные абсолютно здоровы и не имеют никаких инфекционных заболеваний.

- По результатам экспертной комиссии они признаны готовыми к самостоятельной жизни в естественной среде, - заявил руководитель Центра восстановления Умар Семенов.

Спустя два года хищники на свободе. Фото: https://t.me/prirodovedenie_rus

Стоит отметить, что воспитанников не пустили на самотек. На леопардов надели ошейники российского производства. Благодаря ним специалисты смогут отслеживать активность, состояние и местонахождение животных.

- Подопечные демонстрируют отличную способность самостоятельно охотиться на крупных копытных, стойкую реакцию избегания человека и домашних животных. Сейчас Лео 24 месяца, а Хосте и Лауре по 20, - сообщили в пресс-службе сочинского нацпарка.

Ранее сообщалось, что леопардов Лео, Хосту и Лауру два года готовили к выпуску в дикую природу. Специалисты создавали все условия, которые были максимально приближены к тем, в которых обычно обитают хищники. А еще в кошках развивали охотничьи инстинкты и учили остерегаться людей. Переднеазиатские леопарды раньше были на грани вымирания. Для охотников хищники были лучшим атрибутом.

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