«Веди себя как мужчина!»: В Сочи приезжий избил гитариста из-за длинных волос

Юноша получил черепно-мозговую травму и сотрясение. Фото: https://t.me/love_sochi

В Лазаревском районе Сочи произошел конфликт между 30-летним мужчиной и 22-летнем парнем. Молодой гитарист приехал со своей девушкой из Краснодара. Пара думала провести романтические выходные вместе. Но их планы нарушил приезжий.

Молодые люди шли на пляж, как к ним прицепился незнакомец. Мужчине не понравились длинные волосы парня. Приезжий не скрыл свое недовольство и стал возмущаться. Гитарист тоже решил не молчать.

- Успокойся! Не надо, успокойся, - одергивала девушка парня, снимая происходящее на видео.

Но гитарист не захотел «давать заднюю». Возможно, хотел постоять за себя перед своей второй половинкой. В итоге он скинул полотенце с плеч и встал в боевую позу.

- Хочешь драться? - спросил его оппонент.

- Да, давай драться, - смело заявил гитарист.

Завязалась драка. Приезжий несколько раз ударил парня кулаком в лицо, и тот упал на землю. 30-летний мужчина подошел к потерпевшему и начал учить его, как стоит себя вести.

- Веди себя как мужчина! Слышишь? Веди себя как мужчина, - давал наставления незнакомец. После приезжий покинул место драки.

На кадрах видно, что у парня разбиты губа и глаз. Молодой человек обратился в больницу и снял побои, а потом пошел в полицию. Исходя из заключения медосмотра, юноша получил черепно-мозговую травму и сотрясение.

- В ходе проверки полицейскими было установлено, что 30-летний уроженец Республики Дагестан, проживающий в данном поселке, высказал оскорбления в адрес молодого человека, после чего между гражданами завязалась драка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчина задержан и находится в полицейском участке. Подозреваемого собираются привлечь к административной ответственности по статье «Побои». Приезжему грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей.

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