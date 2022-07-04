Гематомы и ссадины. Мать рассказала о тяжелом состоянии сына-самбиста после драки на пляже в Сочи

У парня по всему телу гематомы Фото: Олег Укладов

Накануне в Сочи на пляже “Фрегат” охранники избили туриста. 23-летний парень заступился за своих младших сестер, с которыми грубо разговаривали работники пляжа. Конфликт не удалось решить мирно. По предварительным данным, самбист после натиска толпы первый ударил охранника. После чего четверо мужчин схватились за арматуру и палки и напали на отдыхающего.

Пострадавшего зовут Никита Гораев, он на данный момент находится дома. По словам матери, на его теле гематомы от ударов железными палками. Стоит отметить, что Никите предлагали поехать в больницу, но он отказался.

- Мы до 5:30 часов были в отделении полиции, протоколировались. В конце концов было опознание людей, которых задержали, - рассказывает мама Никиты Гораева. - Нам предложили госпитализацию, но мы поехали домой.

Мама самбиста упомянула, что в восемь часов утра сын проснулся из-за рвотных позывов. А на голове у парня огромные синяки от арматуры.

- Сейчас он находится дома в тяжелом состоянии, мы решаем вопрос: либо я вызываю скорую, либо мы едем в судмедэкспертизу, - отметила мама Никиты Гораева.

Также администрация Сочи помогла семье пострадавшего. Никите сделали магнитно-резонансную томографию.

Ранее сообщалось, что четверых подозреваемых задержали в Сочи. Им может грозить до 7 лет тюрьмы. Прокуратура возбудила уголовное дело.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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