Появилось видео допроса приезжего, домогавшегося трехлетней девочки в игровой комнате в Сочи

Мужчину задержали

В Сочи следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего гостя курорта из Белгородской области. 16 июля он спокойно вошел в детскую комнату торгового центра, где родители оставили трехлетнюю девочку, а сами ушли за покупками.

Ребенок мирно качался на деревянной лошадке, когда к ней подошел взрослый мужик и начал трогать в интимных местах, а потом полез целоваться в губы. Все эти действия, которые можно трактовать однозначно, попали в объектив видеокамеры.

Кто и в какой момент решил показать это видео маме девочки, пока не ясно. Но она тут же отправилась писать заявление в полицию. Благо на кадрах четко запечатлелось лицо мужчины.

Полицейские в тот же момент пошли по его следу. По городским камерам они отследили, где он живет. Правда, с позволения сказать, гость курорта попытался оказать сопротивление и даже бежать. Но был задержан и доставлен на допрос к следователям. Появились уже первые кадры.

- Вы понимаете, за что задержаны? - задает следователь свой вопрос.

- Да.

Надо сказать, что преступление против половой неприкосновенности ребенка, а именно это сейчас вменяется "любителю детей", карается очень сурово. Минимальный срок наказания по этой уголовной статье от 12 лет колонии строгого режима.

Пока он задержан на 15 суток за неподчинение законным требованиям полицейских. Но, скорее всего, сидеть в СИЗО задержанному придется долго. Следствие будет требовать в суде заключение его под стражу до конца расследования уголовного преступления.