Суд отменил взыскание с участника банды цапков Вячеслава Цеповяза в пользу предпринимателя из Кущевской

Дело отправили на новое рассмотрение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 4-й Кассационный суд отменил взыскание 2 миллиардов рублей с участника банды цапков Вячеслава Цеповяза в пользу предпринимателя из станицы Кущевской. Вымогательство в отношении Николая Гордика определили как недоказанное, сообщает «Ъ-Юг».

Бизнесмен Николай Гордик с 2004 года был учредителем компании и руководил двумя агропредприятиями. Площадь сельхозугодий тогда достигала 4,5 тысячи гектаров. В 2008 году на предпринимателя завели уголовное дело за незаконное получение кредита – 90 миллионов рублей – и арестовали. В заключении под стражей бизнесмен подписал договор дарения активов жителю станицы Виталию Полубату, после чего получил условный срок и вышел на свободу.

Во время ареста и следствия в 2010 году в отношении банды цапков Николай Гордик подал в СК заявление о вымогательстве. Предприниматель утверждал, что в 2008 году на самом деле передал активы под угрозами. По словам бизнесмена, в период, когда он находился в заключении под стражей, его дочь и жену постоянно преследовали. Убийством угрожали и лично ему.

Как утверждает Николай Гордик, активы стоимостью более миллиарда рублей перешли цапкам. После заявления бизнесмена было возбуждено уголовное дело. В 2019 году обвинение предъявили Вячеславу Цеповязу, Владимиру Алексеев и другим членам банды. Алексеев тогда дал признательные показания и рассказал об участии Цеповяза в присвоении бизнеса предпринимателя.

В 2021 году Кущевский суд удовлетворил требования Николая Гордика о взыскании 2 миллиардов рублей. Напомним, выплатить деньги предпринимателю должны были с земельных участков бывшей жены Цеповяза. Теперь дело отправлено на новое рассмотрение.

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