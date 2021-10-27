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Общество27 октября 2021 14:35

Бывшую жену Цеповяза лишили земельных участков

Деньги, вырученные с земель, перейдут на выплату потерпевшему предпринимателю Николаю Гордику
Светлана ОВДЕЙ
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Наталью Стришнюю лишили земель для выплаты ущерба пострадавшему Фото из архива КП

Наталью Стришнюю лишили земель для выплаты ущерба пострадавшему Фото из архива КП

Обстоятельства громкой истории, что произошла в Кущевском районе Кубани, и имена преступников продолжают быть на слуху. Накануне бывшую жену члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза лишили земель. 36 участков, которые экс-супруге переданы матерью Цапка, теперь пойдут на выплату потерпевшим, в частности, Николаю Гордику. Суд Кущевского района одобрил иск предпринимателя, пострадавшего от махинаций группировки, сообщает ТАСС.

Ранее Николай Гордик обратился в орган с иском к Вячеславу Цеповязу и Владимиру Алексееву, не выполнившим обязательства по соглашениям. Предприниматель запросил взыскать более 2 миллиардов рублей. В суде иск потерпевшего одобрили.

- Суд постановил взыскать с Цеповяза и Алексеева в пользу Гордика 2 миллиарда 198 миллионов 70 тысяч 691 рубль и 23 копейки и признать недействительными 36 договоров купли-продажи в пользу Стришней Натальи Ивановны права собственности на земельные участки, - сообщили в пресс-службе суда Краснодарского края.

В том числе из Единого Госреестра удалят записи о правах Натальи Стришней на земли. В свою очередь, имущество переходит Вячеславу Цеповязу в связи со смертью Тамары Цеповяз.

Напомним, банда Цапков совершала преступную деятельность в течение 12 лет, начиная с 1998 года. Одной из громких трагедий, к которой причастна группировка, стала гибель 12 человек в ноябре 2010 года в доме фермера Аметова. Позже, в 2013 году, Сергея Цапка приговорили в пожизненному заключению, а Вячеслава Цеповяза – к 20 годам лишения свободы.

Предпринимателя Николая Гордика, пострадавшего от мошенничества банды Цапков, признали потерпевшим в 2011 году. Он под угрозами передал три предприятия и 5 тысяч гектаров земельных активов Федору Стрельцову по договору дарения, которыми позже якобы владели члены группировки Цапка.

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