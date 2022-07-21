Наказание для мужчины определит суд. Фото: ГУ МВД по краю.

В Сочи задержали мужчину, занимавшегося сексом с девушкой около воинского мемориала. Об этом сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Напомним, этот случай произошел 20 июля в одном из городских парков на улице Приморская. Именно сюда пришла парочка, чтобы развлечься. Расположившись под пальмами и спрятавшись за пакетами с мусором, они предались разврату. И то, что рядом с ними ходили люди, их явно не смущало. Более того, бесстыдники занимались любовью рядом с воинским мемориалом. В паре метров от них стоял монумент «Якорь и пушка», который посвящен победе русских войск в войне с Турцией.

Откровенное видео записали работники коммунальной службы, которые не могли продолжить уборку из-за страсти двух отдыхающих. Ролик они выгрузили в Сеть, и вскоре им заинтересовались в полиции.

- В ходе проведения мониторинга социальных сетей сотрудниками УВД по Сочи выявлена публикация, где неизвестные граждане совершили действия, не соответствующие общественно признанным нормам приличия, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - За совершение данного правонарушения задержан 40-летний местный житель.

Мужчину уже доставили в отдел полиции, где он объяснился с правоохранителями.

- На него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - уточняют в краевом главке.

Какое наказание получит бесстыдник, решит суд. Материалы направлены в суд для принятия решения. По закону ему грозит штраф на сумму от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

А вот его спутницу пока не нашли.

Стоит сказать, что вторая парочка, которая занялась публичным сексом на сапборде в море у пляжа в Сочи, по-прежнему в розыске. Личности молодых людей пока не установлены.

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