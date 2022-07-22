Штормовое предупреждение продлится до 23 июля. Фото: Олег УМАРОВ

Взрывной ливень в Сочи 22 июля 2022 обрушился после полуночи. Дождь не прекращал идти ни на минуту. В результате оказались затоплены улицы Лазаревского района. Здесь за ночь выпало 23 миллиметров осадков.

Люди не могут пройти по тротуару, не намочив ноги. Машины проплывают по дорогам. На курорте начали образовывать пробки.

- Наутро немного воды на проезжей части в Лоо, ливень переместился в Хостинский район, - рассказывают местные жители Сочи.

Взрывной ливень в Сочи 22 июля 2022 обрушился и на Центральный район. Дорога под мостом на Ареде ушла под воду. А Навагинскую по обычаю затопило. Также синоптики прогнозируют сильный дождь в Адлерском районе Сочи. Непогода обрушится на Адлер ближе к обеду.

В городе работает межведомственный оперативный штаб. Силы и средства находятся в режиме повышенной готовности.

Затоплены дороги. Фото: sochi camera

- Уровень воды в реках не приближается к опасным отметкам. Из-за сильных осадков наблюдаются локальные скопления воды в разных частях города. В частности, на федеральной дороге в направлении Лоо, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как сообщают в мэрии, вода уйдет собственным путем. Пляжи в Сочи закрыты, море из-за непогоды бушует. Штормовое предупреждение на курорте будет действовать до 23 июля.

Жителей курорта просят быть осторожными, и не находиться рядом с реками во время непогоды. В случае ЧП необходимо звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Сочи объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещали сильные ливни, грозы, град и смерчи до 23 июля.